¿Qué se espera para los derechos de las mujeres en el próximo cuatrienio?

De cara al inicio de una nueva administración de gobierno, está sobre la mesa la continuidad o no de los esfuerzos gubernamentales sobre los asuntos de las mujeres, como la declaración de estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico.

Hace unas semanas, Metro Puerto Rico desglosó las propuestas de cada candidato a la gobernación para mitigar la violencia de género. En la plataforma de la gobernadora electa por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón se propone un programa de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y un plan de seguridad para las víctimas.

Conforme a la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Stephanie Figueroa Figueroa, al 31 de octubre se han identificado 77 feminicidios en Puerto Rico, a los que se suma un caso más en noviembre, totalizando 78 feminicidios en lo que va del año.

Además, señaló que 40 casos permanecen bajo investigación, dejando a familias en espera de justicia para sus hijas, hermanas o madres.

“También a estos 78 feminicidios se les suman todo lo que son los intentos de feminicidio también, que son mujeres que han sido seriamente afectadas físicamente, y mayormente, con armas de fuego. Y eso sin contar la cantidad de mujeres y menores de edad que continúan desaparecidas”, detalló Figueroa Figueroa.

La directora ejecutiva añadió que el número de mujeres y menores desaparecidas actualmente asciende a 88 desde 2020, siendo el 49% de estas personas menores de 18 años en el momento de su desaparición.

“La situación de violencia contra las mujeres no ha ido en disminución. Al contrario, ha ido en aumento. Nosotros exigimos una respuesta contundente y coordinada que viene de prevenir y proteger a las mujeres, castigar a los autores de estos actos de violencia. [...] ¿Cuál va a ser el plan de trabajo del gobierno o cuáles van a ser las acciones contundentes que va a tener el gobierno precisamente para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en este país? Yo creo que hay muchos temas de los que todavía no se han hablado. [Hacemos] un llamado a que estas personas recién electas o reelectas miren el contexto de violencia en que viven las mujeres”, compartió la directora.

Mientras tanto, la directora de Hogar Ruth, Lisdel Flores Barger, instó a la gobernadora electa Jenniffer González a convocar a diversos sectores del gobierno, la empresa privada y organizaciones del Tercer Sector a un frente unido con nuevas estrategias que frenen los feminicidios y la violencia contra la mujer. Destacó que en poco más de dos semanas cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex compañeros.

“Ya no podemos seguir viendo, casi como rutina, muertes estremecedoras como el de la mujer estrangulada que luego fue tirada a la calle en una maleta. Se minimiza el valor de la vida de las mujeres que son asesinadas por una discusión, por celos, por hombres machistas que creen ser dueños de ellas. En pocos días han sido cuatro feminicidios con mujeres estranguladas, apuñaladas, tiroteadas. ¿Cuantas más tenemos que ver morir en el lugar donde se supone se sientan más seguras que es su hogar cuantas más tienen que vivir con la incertidumbre y el miedo aterrador? Está pasada la hora de unirnos en un verdadero plan común que detenga esta violencia absurda. Hay que salvar vidas y crear una sociedad en que las mujeres y sus hijos puedan vivir sin miedo”, expresó Flores en un comunicado de prensa.

La directora de Hogar Ruth destacó que la gobernadora electa es sensible a este tema y como comisionada residente en Washington apoyó con fondos para el albergue de mujeres Hogar Ruth, para lo que será el desarrollo de un centro integrado donde las víctimas recibirán todos los servicios desde un mismo espacio. “Este centro busca ser un modelo innovador y no existe actualmente en Puerto Rico, tal y como hicimos con el exitoso proyecto de un Centro de Desarrollo Montessori el único dentro y fuera de la jurisdicción de Puerto Rico que atiende a los hijos de las sobrevivientes con un modelo Montessori integrando el manejo del trauma”, comentó Flores Barger, quien planteó que este tipo de iniciativas y otras de prevención deben replicarse y hablar de cómo implementarlas.

Flores Barger recordó que en este cuatrienio se creó el Comité PARE, que en algunas instancias fue positivo, pero pudo haberse hecho más. “Las organizaciones como Hogar Ruth recibimos fondos que trabajan con el remedio y los fondos están únicamente destinados a trabajar con el servicio. Es muy poco o casi nada lo que podemos trabajar en materia de prevención y educación. Reconocemos que esto es un trabajo de todos y todas, pero, nos hemos quedado cortos como país en campañas que vayan a la médula del problema. He sostenido la importancia de la creación de campañas de manera sostenida a través de todos los espacios de los servicios que hay disponibles y de cómo se traducen estos servicios que son a los que puede acceder una sobreviviente para salvar sus vidas. Para esto se necesitan todos los sectores en un fin común para que sea precisa la divulgación de la orientación a las víctimas de violencia que puedan escapar del ambiente inseguro. Además de seguir insistiendo en la Educación, entre las muchas cosas que nos faltan”, comentó.

Justo en este mes, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, se han incrementado en Puerto Rico los asesinatos de mujeres. Desde el 25 de octubre ha habido cuatro feminicidios: Claudia Martínez Suárez, de 33 años, murió estrangulada ese día en su residencia en Barrio Obrero; Janice Báez Gracia, de 50 años, murió tiroteada en Hormigueros el 1 de noviembre; Yesenia González Ayala, de 49 años, fue apuñalada hasta la muerte en San Sebastián el 3 de noviembre; y Ana Annettte Gaya Concepción, de 37 años, fue estrangulada el 9 de noviembre en Guánica y su cadáver fue lanzado a la calle en una maleta de tela frente a una escuela. Por estos feminicidios han sido acusados sus parejas o exparejas, algunos de los cuales admitieron los hechos.

Por su parte, la exdirectora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, piensa poco probable que bajo el liderazgo de González se continúen medidas como declaraciones de emergencia y campañas gubernamentales como #ElMomentoDelPARE.

“A mí me sorprendería que González le dé algún tipo de seguimiento. Tanto al estado de emergencia como a las acciones que se iniciaron con el comité PARE. [...] Es que en el programa de gobierno de ella como candidata a la gobernación no se incluyeron actividades ni propuestas relacionadas con la prevención de violencia hacia las mujeres, ni tampoco se incluyeron actividades o propuestas relacionadas con adelantar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres”, comenzó.

En torno al fortalecimiento conservador de la legislatura, la exdirectora dictó que todo lo que se pudiera esperar tampoco sería sorpresivo.

“De hecho lo advertimos en el proceso preeleccionario. [...] A mí no me extrañaría que en el caso de la senadora Rodríguez Veve, sea un copy and paste de todos los proyectos del cuatrienio pasado que le colgaron, volver a presentarlos ahora con la esperanza de que con esa nueva composición en la rama legislativa, esos proyectos sí puedan pasar y ser aprobados, y que finalmente sean firmados por la gobernadora electa Jenniffer González”, continuó.

Durante el mes de junio, el caucus popular en la Cámara de Representantes decidió no atender el proyecto de ley de la senadora Rodríguez Veve que buscaba requerirles a menores de 15 años autorización de al menos un padre o tutor para realizarse un aborto.

Mientras que Pagán Jiménez considera poco probable la inclusión de un currículo con perspectiva de género en las escuelas, Figueroa Figueroa evitó adelantar conclusiones al respecto.

“Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer precisamente para nosotros poder educar a las personas qué es, y continuar haciéndolo porque las organizaciones llevan mucho tiempo haciéndolo, qué se busca con esta educación basada en perspectiva de género que no es más que una educación que busque eliminar las inequidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación, el trabajo, la participación política. Esta educación también ayuda a deconstruir este estereotipo, ayuda a promover el empoderamiento de las mujeres y niñas para tomar decisiones informadas”, concluyó.