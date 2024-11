Pedro Julio responde a advertencia de Rivera Schatz de cumplir “agenda conservadora y religiosa”

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano respondió este martes, 12 de noviembre de 2024, a la advertencia del senador reelecto Thomas Rivera Schatz de que cumplirá una “agenda conservadora y religiosa desde el Senado”.

“Nuestra gente está lista para defender las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos para las personas LGBTQ+ en Puerto Rico y en donde sea. Los resultados de las elecciones no le dan permiso para violentar la dignidad y la igualdad que prometen las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos”, aseveró Serrano en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que, durante el pasado cuatrienio, se pudieron detener 8 medidas anti-trans, presentadas por Proyecto Dignidad, gracias al activismo firme y decidido de la comunidad LGBTQ+ y aliados.

“En esta ocasión, estamos aún mejor preparados y organizados para responder a esta amenaza en contra de nuestros derechos. Nos vamos a defender, vamos a resistir y vamos a convocar a nuestro pueblo para que hagamos valer, juntos, nuestra común humanidad. No estamos solo y no vamos a dar ni un paso atrás”, sostuvo el activista.

Pastora evangélica advierte sus feligreses que no orará por ellos si no votaron por Proyecto Dignidad

La pastora Iris N. Torres Padilla, quien en el pasado ha sido objeto de controversia por comentarios contra la comunidad LGBTIQ+ y los negros, volvió a tornarse viral en las redes sociales, en esta ocasión, por temas relacionados a las elecciones generales de 2024.

La mujer, que dirige la iglesia evangélica de El Caballero de La Cruz en Bayamón, le advirtió a sus feligreses que no oraría por ellos si se entera que no votaron por el Proyecto Dignidad (PD).

“Solamente le digo a este país: no te quejes, no te atrevas pedir oración por alguna persecución porque yo no voy a orar por usted. ¡No te atrevas protestar por nada, por nada! Por nada; porque usted prefirió escoger por miedo que creerle a Dios”, comenzó diciendo Torres Padilla durante una predicación.

PUBLICIDAD

“Aquí hay silencio, ¿verdad? ¿Verdad, amado? Que le dio miedito en la caseta electoral, ¿verdad que sí? No se queje, míreme, no se queje”, agregó.

En el pasado, la pastora ha realizado expresiones despectivas, racistas y homófobas.

En mayo de 2023, comentó desde el templo: “Si hay seres humanos racistas en el mundo son los negros, me han quitado la figura de Aunt Jemima del pote de sirope de panques, los que crecimos con Aunt Jemima”, en referencia a que la marca de ese producto anunció en 2020 que cambiaría la imagen de sirope y mezcla para pancakes porque sus orígenes se basan en un estereotipo racial.

Asimismo, llegaron otras palabras que tuvieron un tono diferente al inicio del tema en el que criticó ampliamente la seleccione de Disney de la actriz, cantante y compositora estadounidense, Halle Bailey, como protagonista del live action de ‘La Sirenita’ que está por estrenarse próximamente.

Aunado a ello se refirió de manera despectiva a lo hecho por la compañía Columbia Pictures de cambiar el género del hada madrina de la película ‘Cinderella’ el cual recayó sobre el actor Billy Porter en la película protagonizada por la actriz y cantante Camila Cabello que tuvo su estreno en el año 2021.

“Han cambiado a La Sirenita, y han puesto una sirena negra, que es más fea que la palabra bu. Cambiaron el hada madrina de Cinderella por un macho, bueno, físicamente es varón, negro vestido de mujer. Es un afán, esto es satánico, esto es diabólico, y te quieren llevar esto a tu trabajo, a la iglesia, a la comunidad. A tu casa, a tu cama, a la escuela. ¿Cuándo este país va a entender que los niños necesitan ser defendidos por nosotros?”, cuestionó.

Además atacó a la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, refiriéndose a ella como “negrita” y le pidió al senador independiente, José Vargas Vidot, que se fuera a “bañar”.

Sus comentarios se dan debido a que estos legisladores fueron los autores del Proyecto del Senado 136 que propone enmiendas a la Ley que prohíbe el discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género en el Empleo para ampliar su implementación a cualquier gestión gubernamental, pública o privada.

“Ana Irma Rivera Lassen que es negra y no hay problema que sea negra pero es mala, Rafael Bernabe que vergüenza que tenga el nombre de mi padre, José Vargas Vidot... a ese yo le voy a enviar una canastita bien bonita, con esponjas, con líquidos de baño, cepillo de dientes, desodorante, aseo personal, shampoo...”, añadió.

La pastora también criticó la ley que ordena declarar emergencia por violencia de género en Puerto Rico, medida que catalogó como “disparate” asegurando que “hay un solo género, el humano”.