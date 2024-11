Para diciembre se radicará el informe de artistas que se presentaron en cierre de la Alianza

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, publicó hoy, martes, el sorteo aleatorio del orden de auditorías que establece la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” para los senadores, representantes y comités que participaron en las Elecciones Generales de 2024.

Las alcaldías de Las Piedras, Isabela, Aguadilla y Cidra serán las primeras en ser citadas entre hoy y mañana por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para que entreguen toda la documentación, facturas y estados de cuentas de sus campañas. Asimismo, los representantes del Distrito 12, del 39 y los senadores del Distrito 4 serán los primeros en rendir cuentas de acuerdo con el sorteo.

PUBLICIDAD

La Ley dispone que la publicación de los informes de auditoría se hará de forma simultánea para todos los candidatos a un mismo cargo electivo y deben estar listas en 2027, término que fija la Ley 222 de 2011.

Como entidad reguladora del financiamiento de las campañas electorales, la OCE tiene la responsabilidad de velar por la legitimidad de los donativos que aportan los ciudadanos a las campañas, así como por los gastos que realizan los Comités para llevar mensajes políticos al electorado y que todas las transacciones hayan cumplido con los requisitos de ley.

“Vimos una campaña bien activa con muchos anuncios en el último mes; y en ese sentido, nuestra misión de llevar a cabo esta auditoría es darle transparencia al pueblo y que su pueblo, la ciudadanía, conozca cuáles comités llevaron sus finanzas de conformidad con la ley y aquellos que no, pues estaremos haciendo los señalamiento”, indicó el contralor electoral.

Hasta el momento, no han habido irregularidades en el reporte de las campañas ni una querella oficialmente radicada, pero los primeros hallazgos fueron de ingresos y gastos no reportados, reportes ilegales de personas jurídicas, gastos en exceso o donativos que no se depositaron en cuentas bancarias. De todos modos, Vélez Martínez anunció que el informe de ingresos y gastos correspondiente a los partidos y los candidatos se radicará el próximo viernes, 15 de noviembre.

En las elecciones del 2020, la auditoría pasada redundó en cerca de 1.3 millones de dólares en multas distribuidas entre devoluciones y penalidades. Ante esto, el contralor electoral se mantuvo confiado de que “este año no sea una cantidad tan alta”.

PUBLICIDAD

“Creo que hicimos un trabajo de orientación a todos los comités. Sí, vimos muchos candidatos nuevos que no conocen la ley, pero estuvimos al tanto y dándole a la auditoría la orientación necesaria”, dijo.

La figura de los SuperPacs en el evento electoral

El Comité de Gastos Independientes está en la posición 34 para auditarse. Bajo este comité recaen donativos de cualquier ciudadano que haya querido hacer una aportación a algún partido o campaña política. Los SuperPacs, que no tienen un límite de aportación de dinero como los otros comités, también recaen bajo esta categoría.

“Si hubo un gasto independiente por cualquier comité, es uno de los asuntos, elementos que vamos a verificar de acuerdo a la prueba que podamos levantar o se presente. Pero en este momento, tengo que decir que no tenemos nada de irregularidad en este asunto y que nos lleve a concluir que hubo una coordinación”, mencionó Vélez Martínez.

Entre donantes independientes se destacan artistas como Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien donó cerca de medio millón de dólares a favor de la Alianza en tiraderas con SuperPacs anunciando su disgusto a ciertos candidatos políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En este evento electoral vimos que se integró mucho la figura de los SuperPac y de los grandes independientes, que quizás en Puerto Rico eso no se había visto tanto como pasaron estos cuatro años”, reconoció el contralor electoral.

El informe de los artistas que se presentaron el 3 de noviembre en el cierre de campaña de la Alianza se está radicando el 15 de diciembre. Entre los artistas que se presentaron en los predios del Centro de Convenciones, estaban Kany García, Residente, PJ Sin Suela y Bad Bunny.

En el caso de los partidos y candidatos a gobernador, tienen hasta el 15 de diciembre. Para aquellos candidatos que no sean candidatos a gobernador como representantes o senadores se estaría radicando el 21 de enero del año entrante.

¿Cuándo es un donativo político y cuándo es ejercicio a la libre expresión?

El contralor electoral explicó que todo artista puede subirse a una tarima y hacer la expresión que quiera sin tener que reportarlo y estaría ejerciendo su libertad de expresión. Sin embargo, un artista se convierte en donante independiente cuando se inserta en la parte financiera de las campañas políticas.

“Cuando estás viendo un montaje con sonidos y músicos, eso tiene un costo y todos los partidos tienen que pagar y reportar ese costo. El partido pagó por eso, aquí hubo un producto que se llevó a cabo en un cierre (refiriéndose al cierre de campaña de la Alianza) y era música. Esa música tiene un costo y eso es lo único que nosotros evaluamos”, explicó.

Violaciones a la ley de veda electoral

Entre las violaciones a la ley de veda electoral hay anuncios sin la autorización de la OCE, anuncios aprobados pero sin las modificaciones requeridas por la Oficina, utilización de frases que se podían interpretar como políticas, publicación de anuncios a semanas del evento electoral para recaudar votos, entre otras.

Según el resumen de querellas de 2024 publicado por la OCE, hay 17 multas radicadas por violaciones a la veda electoral. Cuatro de ellas contra María Vega Pagán, actual alcaldesa de Vega Alta por el PNP y una de ellas contra Miguel Romero Luego, el nuevo candidato electo del PNP por San Juan.

“Si hay que radicar y referir al Departamento de Justicia (DJ) lo vamos a hacer pero tenemos que esperar a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) termine el escrutinio general y certifique a todos los candidatos electos, quizá ya para el 15 de diciembre”, dijo el contralor electoral.

“No obstante, eso no limita a que nosotros sigamos haciendo investigaciones de aquellas agencias municipales que no cumplieron por la veda publicitaria y poder hacer los señalamientos”, añadió.

Durante los próximos días la OCE comenzará a publicar los informes de auditorías correspondientes a las Primarias celebradas el pasado 2 de junio de 2024.