Boricua resalta el legado de las comunidades LGBTQ+, trans y nobinarios en nuevo libro “Cuirdorriqueñe”

El puertorriqueño, Samy Nemir Olivares, publicó un libro completamente en español e inclusivo para destacar figuras latinas pioneras en la lucha por la comunidad cuir. Se trata de “Cuirdorriqueñe”, un texto que define como un “camino hacia la sanación, el empoderamiento y la liberación”.

“En este libro, comparto cómo yo—y pioneres cuir latines—hemos transformado el trauma, el dolor y la discriminación en un camino hacia la sanación, el empoderamiento y la liberación. En un momento en que nuestras identidades y comunidades están bajo ataque, Cuirdorriqueñe destaca cómo nuestras comunidades históricamente han resurgido en resistencia, alegría y poder. Este libro es una invitación a definir nuestras propias historias sin disculpas”, dijo Olivares en declaraciones escritas.

Editado por el escritor cuir negro-puertorriqueño David Nazario, “Cuirdorriqueñe” ofrece a los lectores una mirada única a las intersecciones de la cuiridad, la identidad no binaria y la disconformidad de género desde una perspectiva latina. Este primer libro interactivo surge en un contexto de campaña nacional contra personas trans y no binarias, un día después de que la administración recién electa presidencial prometiera prohibir cualquier género que no sea masculino o femenino.

Nazario afirmó que “Este libro sin precedentes desafía tanto el patriarcado como el binario de género, y también es un texto que abre el corazón, ofreciendo a les lectores una guía para el crecimiento personal y la sanación”.

“Estoy emocionado de que las personas interactúen con este libro porque estas historias han sido marginadas por demasiado tiempo; es el libro perfecto para estos tiempos, y la voz revolucionaria de Samy es fundamental”, agregó.

Al igual que su autor, “Cuirdorriqueñe” desafía los géneros literarios tradicionales. Es un libro interactivo que mezcla poesía, preguntas de reflexión y afirmaciones para inspirar la autoexploración y tratar temas de sanación, empoderamiento y liberación colectiva. Los lectores están invitados a co-escribir el libro, interactuando activamente con el texto y las preguntas para explorarse y definirse a sí mismos y su visión de la sociedad.

El libro explora las experiencias de la niñez de “Samy”— como le llaman al autor— enfrentando homofobia, transfobia y colonialismo, la migración a los Estados Unidos y la discriminación, así como los desafíos de salud mental—y el camino para sanar y superar estos retos. El libro destapa capítulos silenciados y celebra la historia cuir y latina al honrar a pioneros LGBTQ+ latinos como Sylvia Rivera, Cristina Hayworth, Jose Julio Sarria, Walter Mercado, Cecilia Gentili, Lorena Borjas y Jennicet Gutiérrez.

“Cuirdorriqueñe es una carta de amor a nuestres jóvenes y a las comunidades trans, queer y latines: somos divines, somos poderoses y podemos trascender nuestros desafíos al mantenernos arraigades en la sabiduría de nuestras comunidades”, puntualizó Olivares.

“Es también un libro para todes, invitando a una mayor conciencia de estas identidades y alentando a todes a abrazar sus auténticos seres, dones y poder”, finalizó.