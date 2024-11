Fin de semana largo sin luz para estos sectores

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico en la isla, continuará realizando trabajos de mantenimiento que podrían afectar el servicio de los clientes en varios municipios.

Los trabajos serán este domingo y el lunes, día feriado debido a la conmemoración del día del Veterano.

Para el domingo, 10 de noviembre solo se tiene programado un trabajo en el municipio de Vega Baja donde se realizarán cambios de postes. Esto será de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Parcelas Miranda.

Mientras que el lunes, hay varios trabajos de mantenimiento en los municipios de Toa Baja, Corozal, Trujillo Alto, San Lorenzo, Aguadilla, Cidra y Arecibo.

Toa Baja

Labores de cambio de postes en la Urbanización Las Gaviotas, calle Real de 9:00 am a 5:00 pm.

Corozal

Cambio de postes en el sector Guarico del Barrio Palmarejo de 7:00am a 5:00pm.

Trujillo Alto

Cambio de postes en Bo. Quebrada Grande, Camino Los Morales int., Trujillo Alto de 7:00am a 4:30pm.

San Lorenzo

Trabajo en un punto caliente de 6:00am a 5:00pm.

Are. Espino, Edu. Escuela María Cruz Buitrago, Htl. Motel Oriente, Parc. Espino, Parc. Jagual, Parc. Nuevas De Jagual, Sect. Camino Los Ratones, Sect. Canta Gallo, Sect. Casco Urbano, Sect. Crespo, Sect. Cubuy, Sect. Culebra Alto, Sect. Del Valle, Sect. Díaz, Sect. El Salto, Sect. Jacobo Pérez, Sect. Julio Morales, Sect. La Cantera, Sect. La Capilla, Sect. La Ceiba, Sect. Las Colinas, Sect. Los Borges, Sect. Los Grillos, Sect. Manchurria, Sect. Marcelino Dávila, Sect. Melillas, Sect. Modesto Ramos, Sect. Mojica, Sect. Monte Verde, Sect. Morena, Sect. Piedra Blanca, Sect. Puerto Moyet, Sect. Quebrada Lajas, Sect. Salvatierra, Sect. Valle Del Oasis, Urb. Estancias De San Lorenzo, Urb. Paseo De San Lorenzo, Urb. Ramos Antonini, Urb. Salvatierra, Urb. Sellés, Urb. Vistas De San Felipe, Bda. Roosevelt, Res. Residencial La Lorenzana, Res. Residencial San Lorenzo Apartments, Sect. Casco Urbano, Sect. El Cachete, Sect. Los Bezares, Sect. Los Carrasco, Sect. Los Gómez, Sect. Los Méndez, Sect. Los Serranos, Sect. Los Vázquez, Sect. Moncho Serrano, Sect. San Joaquín, Sect. Valle De San Joaquín, Urb. Aponte, Urb. Extensión Roosevelt, Urb. Extensión Tamarindo, Urb. Haciendas Parque De San Lorenzo, Urb. Masso, Urb. Muñoz Marín, Urb. Parque Industrial Aponte, Urb. San Lorenzo Valley, Urb. Sellés, Urb. Tamarindo, Urb. Vistas De San Lorenzo, Come. San Lorenzo Shopping Center, Res. Hato Garden, Sect. Casco Urbano, Sect. Reparto Medina, Urb. Extensión Jardines De San Lorenzo, Urb. Jardines De San Lorenzo y la Urb. San Miguel.

Aguadilla

Instalación de aparatos automatizados en la red de 7:00am a 5:00pm

Cmpd. Estadio Luis A. Canena Márquez, Com. Las Cascadas Water Park, Sect. Caimital Abajo, Urb. Villa Alegría, Bda. Rubianes, Comu. Cabán, Sect. Chico González, Urb. Estéves, Urb. Reparto López, Urb. Valle Del Rocío, Urb. Villa Linda, Come. Aguadilla Town Center, Cond. Quintas De Monterrey, Sect. Angelito Cruz, Sect. Avenida Los Corazones, Sect. Caimital Abajo, Sect. Caimital Alto, Sect. Camino Kike Paldo, Sect. Carretera La Palma, Sect. Carretera Los Rosas, Sect. Lloret, Sect. Pupo Jiménez, Sect. Reichard, Sect. Reparto Santa María, Sect. Reparto Villa Grajales, Sect. Toño Colón, Sect. Villa Herrera, Sect. Zambrana, Urb. Brisas De Monte Azul, Urb. Cristal, Urb. Jardines De Versalles, Urb. Mansiones De Versalles, Urb. Paseos De Aguadilla, Urb. Santa Marta, Urb. Villa Avelina, Urb. Villa Estela, Urb. Reparto López, Edu. Escuela Ana M. Javariz, Res. Residencial Juan García Ducos, Urb. El Prado, Urb. Extensión El Prado, Urb. Extensión Villa Marbella, Urb. Jardines De Aguadilla, Urb. Jardines De Borinquen, Urb. Marbella, Urb. Reparto Jiménez, Urb. Reparto López, Urb. San Carlos, Urb. Villa Lydia, Urb. Vista Alegre.

Cidra

Restauración y modernización de subestaciones de 6:00am a 8:00am.

Bda. Ferrer, Comu. Fátima, Comu. Las Flores, Edu. Escuela Clemencia Meléndez, Parc. La Milagrosa, Res. Residencial Jardines De Cidra, Sect. Almirante, Sect. Alturas De Cidra, Sect. Berríos, Sect. Capilla, Sect. Casco Urbano, Sect. Castrodad, Sect. Chichón, Sect. Cotto, Sect. Federico Ramos, Sect. Galindo, Sect. Haciendas De Cidra, Sect. Jardines De Rabanal, Sect. La Loma, Sect. Los Nieves, Sect. Los Panes, Sect. Meléndez, Sect. Palma Sola, Sect. Rivera, Sect. Rodríguez, Sect. Tierra Linda, Urb. Domingo Rodríguez y Urb. Villas De San Ignacio.

Arecibo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos de 8:00am a 3:00pm.

Car 10 Km 85.3 Bo Higuillar Arecibo, Urb Valle Verde Arecibo.