Hija de Tim Walz critica a Estados Unidos por elegir a Trump: “Este país no merece a Kamala Harris”

Hope Walz, hija de Tim Walz, excandidato demócrata a vicepresidente y compañero de fórmula de la excandidata presidencial Kamala Harris, expresó que tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, ella se tomará esta semana para aceptar la realidad.

Por medio de un video este jueves en su cuenta de TikTok, la joven de 23 años, relató que llegó “al punto del enojo” tras la derrota de los demócratas y recalcó que los estadounidenses no se merecen a Kamala como presidenta y a Tim como vicepresidente.

Según reseñó New York Post, Hope refirió que aunque no es una persona que se caracteriza por el enojo, sintió ira, pero admite que este es solo su proceso de canalizar los resultados de los comicios.

La hija de Tim Walz manifestó se está dando “ la semana para estar triste y llorar lo que podría haber sido, lo que debería haber sido, pero eso no es donde estamos y eso no es realidad. Me voy a dar la semana para aceptar eso y estar en eso… Entonces comienza el trabajo. Tenemos esto, América. Va a estar bien ”.

Hija de Tim Walz sobre Kamala Harris: “No la merecemos”

Hope expuso que los resultados de las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos, demuestran que los estadounidenses no se merecen a Kamala Harris.

“ Este país no merece Kamala Harris. Esa mujer debe ir a vivir su mejor vida donde quiera, haciendo lo que quiera, porque no la merecemos en este momento… Las únicas personas que dieron esta elección fueron mujeres negras y les fallamos ”, expresó la hija de Tim Walz, sentada en un sofá, mientras veía la serie de Netflix ‘Outer Banks’.

Instó a los demócratas y partidarios de Kamala Harris a hacer “todo lo posible” por apoyar “a nuestra gente” en los próximos cuatro años de administración de Trump.

En una publicación de Instagram con fotos junto a su padre Tim Walz en momentos durante su campaña a la Vicepresidencia, Hope escribió que ha sido una gran experiencia trabajar en la campaña de su padre y de Harris.

“Me va a llevar mucho tiempo encontrar las palabras para cómo me siento en este momento, todo lo que puedo decir es que la América que he llegado a conocer en los últimos 3 meses no es de odio, sino de esperanza. Vamos a sentir los sentimientos y luego empezar de nuevo, sabiendo que la esperanza siempre está ahí, puede que solo tengamos que profundizar un poco más para encontrarla”, expresó.