Estos son los sectores que se quedarán sin luz por trabajos de LUMA Energy en el fin de semana

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla, LUMA Energy, anunció que llevará a cabo trabajos de mantenimiento en varios sectores de la isla.

Esto luego de que la empresa suspendiera trabajos de mantenimiento el pasado fin de semana para no interrumpir el proceso electoral de las elecciones generales.

Este sábado, 9 de noviembre se realizarán diversas labores de mantenimiento en Guaynabo, Hormigueros, San Juan, Carolina, Salinas y Vega Baja.

San Juan

Se llevará a cabo un trabajo requerido por cliente en la Urbanización Round Hill de 8:00am a 12:00 md.

También se realizarán trabajos de removido de vegetación de 7:00am -7:30am en Las Lomas, Cond. Ciudad Lumen, Iglesia Primera Fuente De Salvacion, Ave San Ignacio, Cond San Ignacio, Cond La Providencia, Cond. Vista Verde, Villas De San Francisco, Villas De San Ignacio Y Res. San Fernando.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas: 9:30 am-12:00 md. Urb. Atlantic View, Cond. Azure Beach, Cond. Doncella Winds 114, Cond. Las Marias 120, Cond. Piazzetta Bucare 1, Cond. The Village At The Point, Res. Residencial Luis Llorens Torres, Urb. Ocean Park, Urb. Punta Las Marías, Urb. Santa Teresita.

Guaynabo

Removido de vegetación: Sector Mangotin PR-169

Hormigueros

Trabajos para aumentar la resiliencia de postes: PR- 345, Academia Mil Máscara

Carolina

Trabajos de reparación de líneas: Urb. Villa Mar, Centro Comercial Villa Mar e Isla Verde.

Salinas

Removido de vegetación: Comunidad Las Palmas

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: Barrio Almirante Norte

El domingo, 10 de noviembre, solo hay programado un trabajo de cambio de postes en las Parcelas Miranda, en Vega Baja.