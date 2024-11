“Voy a hacer una evaluación completa”: Jenniffer González sobre nombramientos al Supremo

La gobernadora electa, Jenniffer González Colón, no quiso entrar en la discusión sobre si solo nombrará personas con posturas conservadoras a las vacantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico e indicó que por el momento, estará realizando una evaluación de posibles candidatos y candidatas para tomar la determinación sobre las nominaciones.

Del mismo modo, González Colón, afirmó que estará evaluando tanto a personas que estén dentro de la Rama Judicial como fuera.

“Yo creo que muchas personas que tienen la experiencia judicial, no voy a descartar personas que estén en la rama judicial, pero tampoco voy a descartar personas que vengan de afuera y esos criterios voy a evaluarlos todos, tienes que conocer cuál es la postura de esa persona, como piensa, como parte del Congreso yo tuve la oportunidad de hacer recomendaciones para jueces federales, para fiscales federales, así que no es algo a lo que estoy ajena de evaluar, de entrevistar de considerar, para el bien de Puerto Rico en su momento”, expresó en entrevista con el periodista Alex Delgado en NotiUno 630.

“Yo voy a hacer una evaluación completa de los candidatos y esos candidatos van a pasar por un escrutinio público, yo no voy a entrar en este momento a hacer una selección de retrato, porque la realidad no tengo ningún nombre para jueces del Supremo”, añadió.

Sobre el gabinete

La gobernadora electa también afirmó que estará haciendo una evaluación de jefes de agencia actuales que podrían mantenerse en su administración o si pueden colaborar en otras áreas. Sin embargo, se mantiene en su postura de realizar nuevas designaciones para lo que será su administración. Esto tras llamados de “limpiar la casa” que realizó principalmente durante la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) frente al gobernador Pedro Pierluisi.

“Yo he hecho una propuesta al pueblo de Puerto Rico de cambiar todos los jefes de agencia, me mantengo en esa dirección, sin embargo, creo que hay que evaluar algunas agencias donde los jefes de agencia pudieran tener credenciales para otros cargos, la realidad es que no me he sentado a evaluar cuáles de esas son, hay otras que exigiría de más…que eso no va a ocurrir, que no van a estar y les agradezco su servicio, pero hay unas que sí, que quiero darles esa oportunidad de ver dónde estamos, qué propuestas tienen y si pudieran servir para otras áreas”, explicó.

González Colón ha indicado que dejaría en su puesto a la directora del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte Miller.