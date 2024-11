Nuevo regaño de la Junta al Gobierno y la Legislatura

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a llamar la atención al gobierno de Puerto Rico y a la Legislatura por no seguir las disposiciones de la ley PROMESA en la reprogramación de fondos públicos.

En una carta dirigida a Omar J. Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la JSF destaca la aprobación de una resolución conjunta para la reprogramación de $33,501, de los cuales $28,500 se originan de fondos no gastados originalmente distribuidos por la Asamblea Legislativa a la Administración de Desarrollo Empresarial Agrícola de conformidad con la Resolución Conjunta 19-2018, y $5,001 se originan de fondos no gastados originalmente distribuidos a la Autoridad de Tierras de conformidad con la Resolución Conjunta 84-2020.

La Resolución Conjunta 83-2024 reasigna estos fondos al Municipio de Comerío para obras y mejoras permanentes no especificadas. Además, la Resolución Conjunta autoriza al Municipio a obtener fondos estatales, municipales, federales o privados de contrapartida y a celebrar acuerdos con terceros privados y cualquier otra agencia, departamento gubernamental o corporación pública para llevar a cabo los proyectos.

En la misiva, firmada por Robert F. Mujica, Jr., director ejecutivo de la JSF, se advierte que la presentación que realizó AAFAF sobre la resolución conjunta no cumple totalmente con los requisitos de la Sección 204 de la ley PROMESA, que establece que “la Legislatura no adoptará una reprogramación y ningún funcionario o empleado del gobierno territorial podrá llevar a cabo ninguna reprogramación hasta que la Junta de Supervisión haya proporcionado a la Legislatura un análisis que certifique que dicha reprogramación no será incompatible con el Plan Fiscal y el Presupuesto”.

“Sin embargo, dada la naturaleza de la Resolución Conjunta y la solicitud de reprogramación de fondos contenida en la Presentación, la Junta de Supervisión no está emitiendo una directiva para corregir las deficiencias de conformidad con la Sección 204 en este momento”, señala Mujica.

La carta establece que la JSF no recibió ni aprobó ninguna solicitud de reprogramación antes de la adopción de la Resolución Conjunta, como lo exige PROMESA. “Por lo tanto, la Legislatura no cumplió con PROMESA al adoptar la Resolución Conjunta. Recordamos al Gobierno que la Legislatura debe obtener la aprobación de la Junta de Supervisión antes de adoptar una legislación que reprograme fondos, como lo exige PROMESA”.

La Junta recordó al gobierno de Puerto Rico que las solicitudes de reprogramación del Poder Ejecutivo deben ser presentadas a la JSF por la OMB de acuerdo con el proceso de solicitud de reprogramación como se describe en la Sección 204, incluso cuando la reprogramación sea el resultado de una nueva legislación.

“A pesar de estas deficiencias, para acelerar el proceso, la Junta de Supervisión ha considerado la solicitud de reprogramación y concluyó que la reprogramación propuesta de $33,501 en fondos no utilizados de la Resolución Conjunta 19-2018 y la Resolución Conjunta 84-2020 no es incompatible con el Plan Fiscal o Presupuesto Certificado de la Commonwealth para 2024 de conformidad con la Sección 204(c)(2). Por lo tanto, sobre una base no precedente, la Junta de Supervisión aprueba la Solicitud de Reprogramación”, aclaró el ente federal..

La JSF destacó que a pesar de sus repetidos recordatorios sobre el incumplimiento de la Legislatura con la sección 204 de PROMESA y el incumplimiento del Poder Ejecutivo con el proceso de reprogramación de la Junta de Supervisión, el Gobierno no ha corregido estos problemas, como lo demuestra la aprobación de la RC 83 y su solicitud de reprogramación relacionada.