Leo Díaz asegura es “un error” que Carlos “Johnny” Méndez regrese a la presidencia de la Cámara

El analista político y expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leo Díaz, aseguró que la nominación de Carlos “Johnny” Méndez como presidente de la Cámara de Representantes, fue un “error” por parte de la colectividad y anticipó que vendrán “escándalos” en el próximo cuatrienio.

Sus expresiones se dan en el contexto de los vínculos del representante del PNP, con el empresario Oscar Santamaría, convicto por cargos de corrupción en varios municipios.

PUBLICIDAD

“En el caso de Johnny Méndez, yo creo que es una vergüenza que presida la Cámara de Representantes, esta es la misma persona que dijo que no conocía a Oscar Santamaría, quien le daba miles de dólares a él en contribuciones de donativos y él a su vez le daba contratos, lo nombraba a juntas importantes de gobierno, dice que no sabe quién se lo recomendó, es capaz de mentir de esa manera, yo creo que eso es una vergüenza y yo anticipo aquí escándalos en esa Cámara de Johnny Méndez”, expresó en analista del programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López de Telemundo.

“Fue un grave error y lamento que la delegación votara a favor de él”, añadió.

Rivera Schatz y “Johnny Méndez” vuelven a presidir la Legislatura

La gobernadora electa del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer Aydín González Colón, anunció el jueves la designación de Carlos “Johnny” Méndez como presidente de la Cámara de Representantes para el próximo cuatrienio, mientras que Thomas Rivera Schatz asumirá nuevamente la presidencia del Senado.

En el Senado, la vicepresidencia recayó en Carmelo Ríos, y se seleccionará una vicepresidenta tan pronto finalice el proceso de escrutinio general. Gregorio Matías fungirá como portavoz de la mayoría y Juan Oscar Morales como portavoz alterno.

“Y quiero para anunciar las votaciones que tenemos a un nuevo presidente electo de Senado de Puerto Rico, el senador Thomas Rivera Schatz. A quien felicito por ese triunfo y su disposición a servirle al pueblo de Puerto Rico. También el caucus del Senado ha determinado por votación establecer dos vicepresidencias, una para un varón y otra para una mujer. Como hay todavía unos escaños que están pendientes al 10 por ciento que falta por contarse y del voto adelantado, la vicepresidencia femenina se ha dejado en este momento sin elegir. Una vez ya que hay varias compañeras que pudieran estar entrando a la legislatura, poderse tomar esa decisión. La vicepresidencia masculina ha recaído del senador Carmelo Ríos. Como portavoz del nuevo Senado tenemos el senador Gregorio Matías. Y como un portavoz alterno del Senado de Puerto Rico, el senador Juan Oscar Morales”, detalló la gobernadora electa en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

González Colón indicó que, debido a escaños pendientes por el conteo final, la vicepresidencia femenina se decidirá posteriormente, considerando a varias candidatas que podrían ocupar el cargo.

“Está súper mayoría de la Cámara de Representantes y las gracias especialmente a mi amiga, a un ser humano especial, que es que es bueno que Dios ha permitido que sea nuestra gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Para mí estar en esta posición es un privilegio que me brindan el pueblo de Puerto Rico, especialmente mi distrito representativo, que me da la oportunidad de estar nuevamente y representarlo por estos próximos cuatro años y de dirigir los destinos de la Cámara de Representantes. Nosotros tenemos una agenda clara, una plataforma de gobierno que fue recogida a través de toda la isla. No fue una plataforma de gobierno confeccionada en una habitación, fue una plataforma de gobierno donde escuchamos al pueblo, escuchamos a la gente de a pie. Vimos cuáles eran sus necesidades y se plasmaron en ese programa de gobierno y tenemos una responsabilidad de trabajar rápidamente aprobando esa legislación que ya se está confeccionando y que vamos a atender de manera inmediata y expedita en los primeros meses del próximo cuatrienio. Así que ese es el compromiso de la Cámara de Representantes, ese es el compromiso de esta mayoría parlamentaria que vamos a trabajar para que ese programa de gobierno simplemente de manera rápida. Así que gracias por la oportunidad a mis compañeros y compañeras y a la señora gobernadora”, dijo por su parte, entrante presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

En la Cámara de Representantes, Ángel Peña fue nombrado primer vicepresidente, y Yashira Lebrón ocupará la segunda vicepresidencia.

La portavocía estará a cargo de José “Pichy” Torres Zamora, mientras que Wilson Román servirá como portavoz alterno.

Asimismo la gobernadora electa expuso que los votos que faltan por contar le darán más escaños al PNP en la Cámara de Representantes.

El representante de Rodríguez Aguiló acumuló en el pueblo de Moca y el pueblo de Moca es uno de los pueblos que no ha entrado la totalidad de los votos, por lo tanto, nosotros entendemos que debe prevalecer sin mucho problema porque es uno de los pueblos que no se ha contabilizado, lo mismo en el alcalde de Moca. Igualmente ocurre con el resto del voto adelantado que estamos hablando de un número bastante amplio en distintos pueblos como Caguas, Gurabo, Santa Isabel, Moca precisamente, Cabo Rojo. Así que tenemos distritos, por ejemplo, que en este momento sabemos que no están en el 91 por ciento que se ha computado, pero que la diferencia está mínima que cuando comparas con el voto adelantado, van a salir, que es en el caso de la próxima representante de Vilmarie Peña de Gurabo, el caso de la próxima representante por Caguas, Evelyn Aponte, que está aquí detrás, el caso del próxima representante por Cabo Rojo Emilio Carlo, el próximo representante por el distrito 34, Christian Muriel que está por aquí, el caso de San Juan, San Juan 2, Chino Rey, San Juan 3, Cheito y el 4, Víctor Páres y en el caso de Edson por el distrito de Mayagüez.

Eso son los que no están en esto y Gabriel Rodríguez Hilo que no están, pero entendemos que con la cantidad de voto adelantado van a probable ser cómodamente. No estoy hablando aquí de candidaturas que sean por 50 votos, 60 votos, son candidaturas que por la cantidad de voto adelantado sometido, sin contar el que debe llegar a la comisión con el matasello del 5 de noviembre, es que no tenemos constancia de él, no se ha recibido, pero con lo ya recibido, por el volumen y siendo obviamente un voto que técnicamente lo buscó el Partido Popular y el PNP, debe ser un voto que rompa a favor de los candidatos de la Palma”, dijo González Colón.