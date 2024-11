Jenniffer González advierte a alcaldes que no tolerará señalamientos de corrupción

La gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer Aidyn González Colón, dejó saber a los alcaldes electos que no tolerará señalamientos de corrupción durante su administración que comienza en enero del 2025.

“Tocamos ese tema ampliamente con ejemplos y hablé también de cursos adicionales a los que requiere la ley, que nosotros los vamos a coordinar con distintas agencias, porque aquí el desconocimiento no va a ser excusa para el incumplimiento de la ley”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Segundo, la vara moral que requiere el cargo que cada uno de los alcaldes aquí ostenta, aunque sean alcaldes incumbentes. Hablamos de esto, hablamos de transparencia, de lo que yo voy a permitir, lo que no voy a permitir como gobernadora y yo creo que todos los alcaldes aquí están en la misma página, así que hablamos de ejemplos específicos y de lo que significa el darle un gobierno de servicio a la gente. Así que eso fue un tema bastante extenso en la reunión el día de hoy”, añadió.

Gonzalez Colón mencionó que “le pedí a los alcaldes lo que tiene que ver con título de propiedad de la gente en sus municipios que estén pendientes. Segundo, los derrumbes y puentes y carreteras que fueron afectadas por los huracanes Irma y María, que todavía no han sido atendidos, les pedí una lista de cada uno de ellos por municipios. Pedí también lo que tiene que ver con las obras de reconstrucción y estamos hablando de viviendas afectadas no solamente para reparaciones, sino en el caso de los municipios del sur, impactadas por los terremotos. Pedimos también información sobre los proyectos de revitalización y proyectos que están dentro de fondos federales, porque no quiero que se expiren esos fondos y quiero incluir esa data al Comité de transición que estaremos nombrando entre hoy y el lunes para comenzar la semana que viene con la transición entre el gobierno entrante y el gobierno saliente”.

Como parte del liderato de la Federación se ratificaron en sus posiciones al presidente de la federación de alcaldes Gabriel Hernández. Como vicepresidentes, María Vega, alcaldesa de Vega Alta; el alcalde de las Piedras, Miguel López y el alcalde de Aibonito, William Alicea.

Como secretaria de la organización, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, y tesorero, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez.