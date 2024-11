Gobernadora electa repudia comentarios machistas del alcalde de Arecibo

La gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, repudió los comentarios realizados por el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, quien señaló a las mujeres puertorriqueñas de utilizar como “excusa” la situación económica para no tener hijos.

“Yo creo que hablan de su desconocimiento de la realidad, o forma cultural, que quizás tienen algunas generaciones y que hay que comenzar a educar, las mujeres nos compramos lo que queremos, vamos a donde queremos, hacemos lo que queremos. No se le cuestiona a ningún hombre, qué hace con los recursos que genera de su trabajo y también la perspectiva de que las mujeres están para estar en la casa, eso está passé esas son actitudes retrógradas, actitudes que no representan la composición familiar”, expresó la gobernadora electa.

Del mismo modo, recordó cuando recibió ataques en medio de su proceso de embarazo y los cuestionamientos por parte de líderes de otros partidos.

“Las mujeres en nuestra sociedad somos madres, esposas, trabajadoras y vamos a cumplir con nuestras metas también”, añadió.

Alcalde de Arecibo dice que las mujeres “no quieren parir” pero “pueden comprase un carro y viajar”

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, aseguró que la baja en natalidad y el cierre de salas de obstetricia se deben a que las mujeres en Puerto Rico no desean tener hijos utilizando como “excusa” el costo de vida.

Sus expresiones se dieron en el contexto del posible cierre de la sala de obstetricia y la unidad de cuidado intensivo neonatal (NICU) del Hospital Pavía de Arecibo.

“Las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida, pero sí pueden comprarse un carro de 40 o 50 mil pesos, sí pueden irse a viajar, pueden irse de wikén a janguear y no pueden y no pueden criar un hijo”, expresó en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

Sin embargo, en una entrevista posterior con el espacio televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce) aseguró que sus expresiones fueron “sacadas de contexto”, aunque luego reafirmó las primeras palabras que dijo.

“Se sacó las palabras mías de contexto, lo que yo quise decir es lo siguiente, la excusa que ponen para no parir hoy en día es la situación económica, el costo de vida”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si es una “excusa” o la realidad del país, este reafirmó que es una “excusa” y explicó la razón, según su punto de vista.

“Es una excusa, si tiene los chavos para una cosa, los debe tener para otras. Mami crió trece muchachos que el piso era fango, las ventanas y las puertas era tela, crió trece muchachos, cosiendo, papi cortaba caña…tengo tres hermanas maestras, yo fui comerciante, así que hoy en día las cosas están difíciles pero hay un problema serio, de 15 a 20 años, quién va a dirigir el destino de Puerto Rico. No hay gente joven”, dijo el alcalde.