Gobernadora electa buscará consenso al momento de tocar el tema del aborto

La gobernadora electa Jenniffer Aidyn González Colón dijo el viernes que cuando le corresponda atender legislación sobre el aborto, buscará consenso, consciente de la polarización que trae el tema en la isla

“Yo voy a atender toda la legislación, toda la que se radique. Así que cuando llegue su momento, me tocará buscar consensos, porque ese es un tema donde Puerto Rico está polarizado. Yo personalmente no creo en el aborto y lo dije públicamente durante la campaña. Eso es una determinación que el tribunal (supremo) federal ha determinado que cada jurisdicción es la que va a tomar acciones sobre eso. Han habido múltiples discusiones sobre proyectos que cambian en la semana (de gestación). Yo, por ejemplo, en el proyecto original que la senadora radicó, tenía serios problemas con los casos de incesto, de violación, entre otras cosas. Así que eso es un tema que crea controversias en la isla. Cuando llegue el momento de discutirlo, lo haré buscando los consensos que sean necesarios”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia convoque a una sesión extraordinaria, expresó que “la realidad es que no hemos tenido conversación al respecto, pero habiendo un nuevo gobierno electo y con la Cámara y el Senado en posición, yo no he recibido ninguna llamada para notificación o saber si hay algún cambio. Pero yo creo que hay un nuevo gobierno que empieza en enero, a menos que no sea algo de extrema urgencia, sea una cuestión de emergencia o que haya que hacer una corrección en alguna ley, algo técnico. Pero obviamente tiene un mandato hasta 31 de diciembre y yo no voy a incidir sobre las funciones que el gobernador tiene, pero habiendo una asamblea legislativa electa por el PNP y teniendo legisladores allí, estaré bien pendiente a eso y espero que no incida sobre cosas que el próximo gobierno tiene a bien hacer”.

Sus expresiones se dieron durante una conferencia de prensa luego de una reunión con los alcaldes electos del Partido Nuevo Progresista (PNP).