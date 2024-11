Excandidato a la alcaldía de Arecibo por el MVC repudia las expresiones del actual alcalde sobre las mujeres

El ahora excandidato a la alcaldía de Arecibo por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la Alianza de País, Lauce Colón Pérez, denunció y condenó las recientes expresiones del reelecto alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramirez, quien culpabilizó a las jóvenes arecibeñas por la reciente solicitud de cierre de servicios del Hospital Pavía Arecibo, incluyendo las áreas de neonatología y obstetricia.

Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, aseguró que la baja en natalidad y el cierre de salas de obstetricia se deben a que las mujeres en Puerto Rico no desean tener hijos utilizando como “excusa” el costo de vida.

“Las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida, pero sí pueden comprarse un carro de 40 o 50 mil pesos, sí pueden irse a viajar, pueden irse de wikén a janguear y no pueden y no pueden criar un hijo”, expresó el Ramirez Irizarry en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

“Estas declaraciones no solo reflejan actitudes misógina y sexista hacia las mujeres y posturas clasistas ante las personas de clase trabajadora en Arecibo, sino que confirman que el alcalde reelecto no posee consciencia social, política ni económica que lo lleve a comprender la verdadera raíz del problema de por qué la juventud no quiere tener hijos: el desmantelamiento del país”, planteó Colón Pérez. “Sus comentarios reflejan una falta de visión para construir una sociedad inclusiva y equitativa que permita a todos tener una vida digna”.

Colón Pérez señaló que existe una grave deficiencia en las políticas públicas de Arecibo y de Puerto Rico en general como la falta de programas efectivos que retengan a la juventud y les brinden un entorno propicio para el desarrollo familiar, la crisis demográfica que enfrenta la isla, con tasas de natalidad cada vez más bajas y una creciente emigración de jóvenes. “Es una consecuencia directa de años de desatención hacia la juventud y a políticas económicas basadas en traer gente desde afuera mientras desplazan la población puertorriqueña”.

“Estaríamos en mucha mejor situación si el alcalde actual se enfoca en la raíz del problema, en vez de menospreciar a las mujeres y trabajadores arecibeños, quienes son la base de nuestra comunidad,” expresó el activista y organizador comunitario de 28 años.

“Como ciudadano comprometido con la justicia y el bienestar de todas las personas, rechazo cualquier declaración que refuerce estas divisiones y me comprometo a trabajar por un Arecibo donde cada individuo, sin importar su género o su posición económica, sea tratado con respeto y dignidad”, añadió.

“Puerto Rico necesita urgentemente políticas públicas que ofrezcan oportunidades reales para que los jóvenes puedan planificar su futuro aquí, en nuestra tierra, con las condiciones necesarias para formar una familia si así lo desean”, sostuvo Colón Pérez. “No podemos esperar que los jóvenes consideren tener hijos en un país que no les ofrece estabilidad laboral, acceso a una vivienda digna y servicios de salud asequibles y de calidad. Este panorama está llevando a muchos de ellos a emigrar y buscar en el extranjero las oportunidades que aquí les negamos”.

El ex candidato a la alcaldía también dijo que “la reciente solicitud de cierre de servicios del Hospital Pavía Arecibo, incluyendo neonatología y obstetricia, es una prueba más del debilitamiento de los recursos necesarios para las familias jóvenes. Cuando el sistema de salud falla y los servicios esenciales desaparecen en nombre del beneficio privado, no estamos apoyando a nuestros jóvenes, sino dejándolos sin opciones. Un municipio que no cuida de su salud pública, que cierra puertas en lugar de abrir oportunidades, es un municipio que pierde su futuro”.

Colón Pérez exhortó al gobierno y a los líderes locales a trabajar en una política integral que fomente la permanencia de los jóvenes en Puerto Rico, brindándoles empleo digno, acceso a educación y salud de calidad, y condiciones que les permitan planificar su vida familiar con seguridad.

“Es tiempo de priorizar a nuestra gente y de construir un Arecibo donde las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, sin que las ganancias de unos pocos sean el único motor de nuestras políticas”, finalizó.