La Asociación de Maestros de Puerto Rico y la AFT realizan colaboración con SOMOS INC. para mejorar escuelas en la isla

La American Federation of Teachers (AFT) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) unieron esfuerzos con la organización SOMOS INC. en un día de servicio dedicado a realizar mejoras en la Escuela Montessori Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en la comunidad Península de Cantera en San Juan.

Durante la actividad, decenas de voluntarios trabajaron en reparaciones necesarias tanto en las áreas interiores como exteriores del plantel, además de donar materiales escolares a los estudiantes y a la comunidad.

PUBLICIDAD

El profesor Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR, expresó en comunicación escrita su gratitud por el compromiso demostrado durante la jornada. “Esta escuela había sido cerrada luego del huracán María y fue rescatada por la comunidad. Ahora alberga a más de 400 estudiantes de las comunidades aledañas que fueron reubicados aquí tras el cierre de otro plantel cercano. A nombre de nuestros 26,000 miembros, agradezco el compromiso de SOMOS durante este día de servicio para continuar mejorando la infraestructura de nuestras escuelas”, señaló.

Por su parte, Evelyn DeJesus, vicepresidenta ejecutiva de la AFT, destacó la importancia de apoyar a las comunidades educativas en Puerto Rico. “Queremos que los niños, maestros y directores se sientan valorados. Hacemos esto cada año; regresamos a Puerto Rico porque entendemos que, aunque la burocracia, los fondos y la política no siempre estén de su lado, los niños necesitan que sus escuelas sean lugares acogedores y seguros”, afirmó.

Este esfuerzo es parte de las iniciativas continuas que la AFT y la AMPR realizan en favor de la educación pública en la isla. La colaboración con SOMOS INC., una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina y crea conciencia para mejorar el estatus socioeconómico y social de todos los latinos, tanto dentro como fuera del estado de Nueva York, fortalece estos proyectos. Durante el día de servicio, participaron miembros de diversas organizaciones, incluyendo New York State United Teachers, Public Employees Federation of New York, United Federation of Teachers, Professional Staff Congress, Yonkers Federation of Teachers, New York Department of Education y Edge Legal.

La actividad no solo se centró en mejorar las instalaciones físicas de la escuela, sino también en brindar apoyo y recursos a los estudiantes y residentes de la comunidad. La donación de materiales escolares y la interacción con los voluntarios refuerzan el compromiso de las organizaciones involucradas con el bienestar y desarrollo de la juventud puertorriqueña.

La Escuela Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, que fue cerrada tras el paso del huracán María y rescatada por los residentes de la zona, representa un símbolo de resiliencia y esfuerzo comunitario. Ahora, albergando a más de 400 estudiantes, se beneficia de estas iniciativas que buscan proporcionar un entorno educativo seguro y adecuado.

La unión de la AFT, la AMPR y SOMOS INC. refleja la importancia de la colaboración entre organizaciones para abordar necesidades críticas en la educación. Al trabajar juntos, esperan continuar mejorando las condiciones de las escuelas en Puerto Rico y ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para su éxito académico y personal.