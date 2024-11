Alcalde de Arecibo dice que las mujeres “no quieren parir” pero “pueden comprase un carro y viajar”

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, aseguró que la baja en natalidad y el cierre de salas de obstetricia se deben a que las mujeres en Puerto Rico no desean tener hijos utilizando como “excusa” el costo de vida.

Sus expresiones se dieron en el contexto del posible cierre de la sala de obstetricia y la unidad de cuidado intensivo neonatal (NICU) del Hospital Pavía de Arecibo.

“Las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida, pero sí pueden comprarse un carro de 40 o 50 mil pesos, sí pueden irse a viajar, pueden irse de wikén a janguear y no pueden y no pueden criar un hijo”, expresó en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

Sin embargo, en una entrevista posterior con el espacio televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce) aseguró que sus expresiones fueron “sacadas de contexto”, aunque luego reafirmó las primeras palabras que dijo.

“Se sacó las palabras mías de contexto, lo que yo quise decir es lo siguiente, la excusa que ponen para no parir hoy en día es la situación económica, el costo de vida”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si es una “excusa” o la realidad del país, este reafirmó que es una “excusa” y explicó la razón, según su punto de vista.

“Es una excusa, si tiene los chavos para una cosa, los debe tener para otras. Mami crió trece muchachos que el piso era fango, las ventanas y las puertas era tela, crió trece muchachos, cosiendo, papi cortaba caña…tengo tres hermanas maestras, yo fui comerciante, así que hoy en día las cosas están difíciles pero hay un problema serio, de 15 a 20 años, quién va a dirigir el destino de Puerto Rico. No hay gente joven”, dijo el alcalde.

Hospital Pavía Arecibo pide cerrar NICU, servicios de obstetricia y “nursery”

El Hospital Pavía Arecibo sometió una solicitud al Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) de cierre temporero a la unidad de cuidado intensivo neonatal (NICU, en inglés), servicios de obstetricia y “nursery”.

El hospital presentó el pedido el primero de noviembre y está en proceso de ser evaluada, constató Metro Puerto Rico con el DS. Se espera el cierre a finales de año, anticipó la institución.

El director ejecutivo del hospital, José Talaveras Reyes, citó una “dramática merma” en demanda por servicios de neonatología y la “significativa” reducción en nacimientos, que el director médico, Rolando Colón Nebot, atribuyó a la baja tasa de fecundidad, la emigración de jóvenes en edad reproductiva y el envejecimiento de la población.

“Puerto Rico ha experimentado en los últimos años una merma considerable en la demanda de servicios obstétricos y NICU, debido a la disminución de nacimientos, situación que afecta a hospitales. Esta medida estratégica permite adaptarnos a estos cambios y fortalecer otras áreas de salud esenciales para nuestros pacientes”, precisó el ejecutivo en declaraciones escritas enviadas mientras se celebraban las elecciones generales.

Aunque comunicaron que entre 2022 y 2023 los nacimientos redujeron en un 7 %, el porcentaje se acerca a un 3 %, según datos suministrados a este medio por la Sección de Madres, Niños y Adolescentes de Salud. (En 2023, hubo 18,645 nacimientos, en comparación con 19,151 en 2022).

El Hospital Pavía Arecibo ha desarrollado un “plan integral” para apoyar a las pacientes embarazadas y redirigirlas a instalaciones cercanas con servicios de obstetricia. Asimismo, de llegar una paciente embarazada a sala de emergencias, se efectuará el cernimiento, estabilización y traslado de conformidad con la ley federal, añadió Talavera Reyes.

Hace dos semanas, el Hospital Pavía en Hato Rey anunció una reorganización de la institución para dirigirse principalmente a servicios de salud mental, por lo que cerrarán departamentos clave que atienden condiciones agudas. Previo al anuncio, la líder sindical de United Auto Workers, Desireé López Ramírez, alertó que más de 100 empleados quedarían fuera y que, a partir del primero de noviembre, no se harían hospitalizaciones en el centro.