PNP selecciona hoy el liderato legislativo

La presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernadora electa certificada preliminarmente Jenniffer González reunirá hoy a los legisladores que al momento entrarían como mayoría legislativa en la Cámara de Representantes y el Senado para definir el liderato en ambos cuerpos legislativos.

“Mañana (hoy), voy a convocar a mis legisladores electos a la Cámara y el Senado para escoger ese nuevo liderato legislativo porque yo quiero tener ya una Legislatura en posición de organizarse de cara a la legislación que viene. Quiero que nos enfoquemos y aprovechemos estos dos meses que quedan para hacer esa planificación, poner las cosas en perspectiva porque yo quiero tener resultados los primeros 30 días, en los 60 días. Yo todo lo hago con métricas, así que esto me permite un periodo de reflexión. El ganar con Cámara y Senado, me permite cambiar los jefes de agencia, me permite revisar lo que se está haciendo, me da las herramientas para poder gobernar”, dijo González.

PUBLICIDAD

Metro supo que el encuentro con los representantes será en la mañana y con los senadores en la tarde. González ha dicho que apoya a Carlos “Johny” Méndez para que vuelva a presidir la Cámara y que Thomas Rivera Schatz ocupe nuevamente la presidencia del Senado.

El representante, Gabriel Rodríguez Aguiló, había expresado interés por la presidencia cameral, pero González endosa a Méndez. Rodríguez Aguiló, al momento no está entrando a la próxima asamblea legislativa. El escrutinio general comenzará el próximo martes, 12 de noviembre y puede extenderse hasta diciembre.

Esta mañana, el representante por el distrito #33 de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo, Angel Peña, promovió a Méndez, para presidir dicho cuerpo legislativo. “El pueblo de Puerto Rico habló alto y claro, el PNP logró la mayoría en la Cámara de Representantes. El próximo cuatrienio será uno lleno de retos, pero también de grandes oportunidades. Nuestra gobernadora electa, Jenniffer González, ha expresado su intención de mover legislación de forma expedita y nadie tiene el conocimiento, la capacidad y el carácter para liderar este esfuerzo para el Pueblo de Puerto Rico como mi amigo, el actual Portavoz de nuestra delegación, Carlos ‘Johnny’ Méndez”, expresó.

Otros representantes también se han expresado en esa dirección.