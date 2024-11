Pedro Julio responsabiliza a Rivera Schatz por cualquier ataque que reciba tras amenaza

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano responsabilizó este jueves, 7 de noviembre de 2024, al senador reelecto por el Partido Nuevo Progresista (PNP); Thomas Rivera Schatz, por cualquier ataque que reciba tras sentirse amenazado al ser incluído en una lista de los “enemigos” que el senador colocó, ayer, en sus redes sociales.

“No es la primera vez que Thomas Rivera Schatz me ataca. Lo ha hecho por años. Ayer [miércoles] fui incluído en la lista de quien él considera sus ‘enemigos’. No me amilana, ni me intimida, ni me calla; pero lo responsabilizo por cualquier ataque o amenaza en mi contra. Diferir no te da permiso para violentar a nadie. Nunca”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que, hace unos meses, tuvo que radicar querellas en la División de Crímenes Mayores de la Policía y en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) tras recibir amenazas similares tanto del senador como de otros líderes fundamentalistas.

“Aunque no soy la única persona mencionada en esa lista de ‘enemigos’ de Rivera Schatz, no voy a quedarme callado ante lo que ha sido un contínuo intento de intimidar a quienes diferimos del senador. Todos los mencionados corremos peligro”, añadió.

“En mi caso, he sido amenazado de muerte, acosado en persona y en las redes, han atentado contra mi vida. La lista de Rivera Schatz incita a la violencia, pues ya mis redes están llenas de ataques y amenazas. Esto tiene que parar ya antes de que ocurra una desgracia”, concluyó Serrano.