Niña puertorriqueña de diez años gana premio de literatura en los Estados Unidos

Una talentosa autora de tan solo 10 años de Toa Baja, Puerto Rico, Antonella V. Pervil Caligari, fue reconocida con un prestigioso premio en el concurso literario “International Latino Book Award”, el galardón más importante de la literatura latina en Estados Unidos.

Estos premios, organizados por “Empowering Latino Futures”, celebran lo mejor de la literatura en español y destacan obras con gran valor cultural e impacto social.

En una ceremonia que se celebró en el Los Angeles City College (LACC), Antonella fue galardonada con la medalla de bronce en la categoría “Best Use of Photos or Illustrations Inside the Book” por su obra “Saori y Ananí, dos amigas imparables salvan el planeta”. Este libro, el cual la niña escribió e ilustró cuando tenía solo 8 años, se destaca por competir junto a autores adultos y experimentados, resaltando aún más la calidad y originalidad de su trabajo.

“Saori y Ananí, dos amigas imparables salvan el planeta” Libro de Antonella V. Pervil Caligari

Además, la puertorriqueña recibió dos menciones honoríficas en las categorías “Inspirational Children’s Picture Book” y “Best First Book - Children & Youth” de los Mariposa Awards. Su libro aborda temas de amistad y conciencia ambiental a través de la historia de dos amigas que se unen para proteger el planeta. En sus páginas, Antonella integra palabras de la cultura indígena taína de Puerto Rico junto con influencias japonesas, reflejando su curiosidad por ambas culturas y su deseo de inspirar a otros niños a cuidar el mundo que les rodea.

Desde la publicación del libro, Antonella lo ha compartido en escuelas, bibliotecas y centros culturales, llevando un mensaje de conciencia ambiental a su comunidad y firmando cada libro con su frase: “Recuerden cuidar el planeta”. Ahora, la niña boricua trabaja en su segundo libro, con la esperanza de continuar educando y motivando a futuras generaciones sobre el poder de la acción colectiva para proteger el medio ambiente.

Comentarios de los jueces sobre “Saori y Ananí, dos amigas imparables salvan el planeta” incluyen:

“Estoy muy impresionada de que una niña tan joven haya escrito este libro, pero independientemente de eso, disfruté la aventura que vivieron las niñas. Me encantó su determinación. También me gustó que el vocabulario desconocido se destacara y definiera al final del libro.”

“Interesante combinación de la imaginación de una niña con conexiones culturales del mundo real que brinda muchas oportunidades de aprendizaje a los jóvenes lectores. Gran ejemplo e inspiración para jóvenes lectores y escritores.”

“Una historia ingeniosa sobre dos nuevas amigas con el mismo deseo: hacer del mundo un lugar mejor. Llena de acción y folclore.”

Si está interado en adquirir el libro “Saori y Ananí, dos amigas imparables salvan el planeta” el mismo está disponible en Amazon. Para obtener una copia, visite: [Amazon] https://www.amazon.com/-/es/Antonella-Victoria-Pervil-Caligari/dp/B0BK77XJFG.