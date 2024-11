Jenniffer González: “Esa relación (con Trump) va a ser fructífera”

A 24 horas del cierre de los colegios electorales que le dieron el triunfo por la gobernación de Puerto Rico, Jenniffer González habló con Metro sobre asuntos urgentes que atenderá desde La Fortaleza, así como sobre lo que prevé de su relación con una nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos.

¿Qué representa el triunfo del PNP en gobernación y Legislatura?

—Yo creo que es un mandato para cumplirle al pueblo con un plan de gobierno que está en función de la economía, en mejorar las condiciones de nuestra gente, en atender la situación energética a nuestras familias con diversidad funcional. Un tema bien importante en la campaña para mí es el tema de salud y educación. Y darle mejores oportunidades a la gente humilde. Pasada la campaña, ahora yo me tengo que enfocar en cómo voy a hacer eso realidad. Mañana (hoy), voy a convocar a mis legisladores electos a la Cámara y el Senado para escoger ese nuevo liderato legislativo porque yo quiero tener ya una Legislatura en posición de organizarse de cara a la legislación que viene. Quiero que nos enfoquemos y aprovechemos estos dos meses que quedan para hacer esa planificación, poner las cosas en perspectiva porque yo quiero tener resultados los primeros 30 días, en los 60 días. Yo todo lo hago con métricas, así que esto me permite un periodo de reflexión. El ganar con Cámara y Senado, me permite cambiar los jefes de agencia, me permite revisar lo que se está haciendo, me da las herramientas para poder gobernar.

Todo apunta a que usted recibió muchos votos del PPD y de Proyecto Dignidad. ¿Qué factor cree que fue clave para que esos electores se movieran de partido?

—Creo que el asunto de esa nuestra relación permanente con los Estados Unidos. La esperanza […] Eso para mí me da una responsabilidad adicional, porque yo soy ya la gobernadora electa de todos, no solamente de los PNP y eso yo creo que bueno […] Yo voy a ser la gobernadora del pueblo, yo voy a estar en la calle.

Ese mensaje conciliador, ¿cómo hará para que percole al liderato del partido? Porque no todos los líderes están en esa tónica.

—El liderato se ejerce modelando. Yo ayer (martes) senté la tónica de por dónde voy. Siempre he trabajado de esa manera. Lo hice en la capital federal y en la Cámara en Puerto Rico. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la confianza del pueblo. Eso es lo más sagrado. Yo la recibí y yo la voy a honrar.

Se analiza que usted recibió mucho voto cristiano, pero también fue reconocida por la comunidad LGBTTQ+ como aliada de la igualdad. Thomas Rivera Schatz ha dicho que va a trabajar una agenda conservadora. ¿Cómo balancear los intereses de ambos sectores?

—Yo recibí respaldo de ambos grupos durante el proceso electoral. Yo siempre he hablado de la igualdad y en la igualdad unos derechos no van por encima de los otros. Yo creo en la igualdad y la dignidad del ser humano. Y esa dignidad humana, no importa el credo, no importa la afiliación, no importa la preferencia sexual que la persona tenga, yo voy a garantizar esa igualdad y ese gobierno de respeto y de inclusión. Quien me conoce sabe que soy de palabra y que soy una mujer bien cristiana, en términos de mi fe en Dios. Dios me llevó ahí. Yo creo en la Virgen y yo sé que no todo el mundo cree en la Virgen en Puerto Rico, pero yo digo las cosas como las pienso con respeto. No pretendo imponerle mi criterio a nadie. El gobierno no le va a imponer criterios a nadie, ni ideologías. Va a haber un gobierno de respeto donde se atiendan todas las necesidades de la gente.

¿Cree que es necesario enmendar el Código Electoral?

—Lo primero que tenemos que hacer es esperar a que finalice el conteo, porque es un proceso vivo […] Una vez termine, el poder hacer una evaluación completa de principio a fin. Evaluación de las máquinas, del proceso de votación, del personal, de los tiempos, de los reglamentos, y obviamente no descarto nada. Pero en este momento, lo más prudente sería esperar que el proceso termine.

Hay unos nombramientos sensitivos como la contraloría, presidencia de la CEE, Tribunal Supremo… ¿planifica hacerlos rápido?

—En este momento, todavía no he tenido una certificación final. Yo dar espacio a poder hacer una evaluación de lo que son los candidatos. Yo no he hice acuerdos con nadie para ninguna posición, lo que me permite ahora poder evaluar candidatos para todos los cargos y eso conlleva tiempo de reunión, tiempo de revisión, de entrevistas. Quiero primero un perfil de las personas que necesito. Yo no voy a reclutar por reclutar, quiero conocer cuál es el perfil de las personas que quiero que lideren la agenda de Puerto Rico.

En términos de la Judicatura, el factor político, que eso siempre se señala como problemático. ¿Cómo lo ve usted?

—Entiendo que siempre hay buenos jueces que pueden crecer dentro de la Rama Judicial y siempre hay gente buena afuera que añade. Yo creo en ese balance mutuo. En este momento, no tengo nombres para ninguna de las posiciones.

¿Qué le parece que en el PIP todavía no se ha concedido a su victoria?

—Bueno, cada cual debe tener el derecho a tener su espacio. Eso ya es un hecho consumado. Hay un 91% de los votos contabilizados. Hay que respetar la voluntad del pueblo y yo voy a trabajar con todo el mundo. Uno no puede celebrar solamente cuando las cosas son a favor de uno. Hay que trabajar con toda la voluntad del pueblo.

Donald Trump ganó la contienda presidencial. ¿Se han comunicado su campaña con la campaña de él? ¿Cómo prevé que va a ser esa relación?

—Esa relación va a ser fructífera. Previo a la elección, ya yo estaba en comunicación con gente que posiblemente sean parte de su gabinete […] En las próximas semanas, volveré a la capital federal, así que estableceremos la comunicación. Lo bueno es que hay mucha gente en común que me respaldaron de su equipo de campaña. Así que, vamos a ver cómo esto se desenvuelve para el beneficio de Puerto Rico.

Hubo la controversia por el insulto de la “isla basura” en un mitin de Trump. ¿Qué haría si Trump se plantea nuevamente la posibilidad de vender, canjear o separar a Puerto Rico?

—Eso no va a ocurrir. Debemos ver la expresión que hizo cuando el hijo de Roberto Clemente lo endosó. Por lo menos, la experiencia que yo tuve con él, más allá de los tuits, es que cada vez que le enviamos proyectos nos los firmó, cada vez que buscaba fondos, los firmó. Y ha sido el presidente que más fondos le ha aprobado a Puerto Rico. Esa es la realidad. Y yo como gobernadora de todos los puertorriqueños, me voy a encargar de que Puerto Rico esté bien.

¿Qué le parecen las expresiones de Mitch McConell sobre garantizar con el triunfo republicano que no se anexe un nuevo estado?

—Mitch McConell está ya overrated (sobrevalorado). Así que, me tienen sin cuidado sus expresiones. El presidente le había quitado su autoridad. Técnicamente, ya yo no creo que sea el líder de la mayoría.

Cuando habla de un segundo operador de energía, ¿es junto con LUMA o es sacando a LUMA?

—Sacando a LUMA.

¿Cuándo?

—Lo más rápido posible. Pero hay muchos elementos. Está la Junta de Supervisión Fiscal, está la legislación que tengo que aprobar. Me tengo que sentar a buscar esos operadores. Así que, no voy a poner una fecha, pero para el primer año.

En Recursos Naturales, está sobre la mesa el caso de La Parguera y sus suegros, que es un tema sensitivo. ¿Cómo usted —siendo gobernadora y estando ese caso abierto— va tal vez a asegurar que corra sin interferencia?

— Eso no me ha pasado ni por la mente en estos momentos.

¿Ya ha tenido comunicación con la Junta?

—Con otros grupos, sí. No con ellos directamente. No han pasado 24 horas, pero evidentemente será una de las primeras reuniones que yo pediré.

¿Va a ocupar el espacio del gobernador en la Junta o va a nombrar un representante?

—Me inclino por nombrar un representante ante la Junta, pero no descarto no participar directamente en esas deliberaciones, así que no es algo que he conversado en este momento.

¿Cuál es su expectativa de la transición?

—Tengo la confianza de que va a ser transparente.