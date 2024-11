Grupo de manifestantes realiza protesta frente a Fortaleza

Decenas de personas llevan a cabo en horas de la noche de hoy, miércoles, una protesta frente a La Fortaleza en el Viejo San Juan.

La manifestación surge un día después de que Jenniffer González Colón del Partido Nuevo Progresista (PNP), obtuviera la victoria a la gobernación con 438,183 votos (39.45%).

En los videos -publicados en redes sociales- se escucha al grupo de personas cantar parte de la canción “El apagón” del exponente urbano Bad Bunny. El tema lleva un mensaje político haciendo referencia a la lucha ambiental en el país.

“Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, los que me pertenece a mi se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra esta soy yo”, cantó el grupo de manifestantes.

Al momento de esta redacción, en segundo lugar, se encuentra Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con un 32.78 %. Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), ocupa el tercer lugar con el 21.02%.

Javier Jiménez Pérez de Proyecto Dignidad obtuvo un 6.63%, mientras que Javier Córdova Iturregui del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha recibió un 0.12%.

En cuanto al cargo de comisionado residente, el candidato del PPD, Pablo José Hernández Rivera, resultó victorioso con 44.55%.

En segundo lugar, quedó el candidato del PNP, William Villafañe, con 35.04%. Ana Irma Rivera Lassén, candidata del MVC se quedó en tercer lugar con 10.20 por ciento o 108,025 votos.

Roberto Karlo Velázquez Correa, del PIP, recibió 5.22 por ciento o 56,833 votos, mientras que Viviana Ramírez Morales, candidata de Proyecto Dignidad, terminó con 5.20 por ciento o 56,088 votos.