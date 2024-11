Gobernador revela detalles de su boda: “Va a ser una boda íntima”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el jueves que aunque no tiene fecha, se casa antes de que culmine el año.

“Pero va a ser realmente una boda íntima de familia inmediata y amistades íntimas, o sea que no va a ser un gran evento. Va a ser muy privado, muy íntimo. Es realmente algo personal mío y de Fabiola. No, no voy a atender eso como un evento público”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre si va a convocar o no una sesión extraordinaria, mencionó que todavía no tiene un acuerdo con los presidentes legislativos, sobre los proyectos que se presentarían.

“Bueno, hay unos asuntos pendientes. Por ejemplo, menciono uno. Han habido proyectos que yo firmé para evitar vetarlos, que sé que tienen defectos y ya se han radicado medidas en la Legislatura para corregir esos defectos. Por ejemplo, eso es algo que se pudiera atender en la extraordinaria. Lo doy como un ejemplo. Cualquier otro asunto, incluyendo nombramientos, tiene que ser que hay por lo menos un acuerdo, un consenso a nivel de liderato de que se deben atender”, mencionó.

Sus expresiones se dieron al culminar una actividad en Corozal en la cual se l anunció la reconfiguración de la toma de agua en la Planta de Filtración Negros, que recibe agua del Río Grande de Manatí. Esta obra tiene como objetivo reducir las interrupciones en el suministro de agua causadas por sedimentación y escombros, e involucra la demolición y reubicación de la toma existente, la instalación de un nuevo sistema de compuertas, y la construcción de un edificio de control fuera de la zona de inundación de 100 años. Además, se instalarán nuevos equipos de automatización, una subestación eléctrica y un generador, con una inversión de 7.9 millones de dólares provenientes de fondos de FEMA, CDBG-DR y recursos propios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.