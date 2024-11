Ada Norah Henriquez asegura que habría tenido mejor desempeño que Javier Jiménez al frente de Proyecto Dignidad

La exaspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD), Ada Norah Henríquez, expresó la mañana del jueves, 7 de noviembre de 2024, que de haber sido la candidata oficial del dicho partido, habría obtenido un mejor resultado que Javier Jiménez, quien ocupó el cuarto lugar en las elecciones del martes.

“Ahí están los resultados, yo creo que no tengo que realmente abonar”, manifestó Henríquez en una entrevista con Radio Isla 1320.

Al ser cuestionada sobre si ella hubiese logrado un mejor desempeño, respondió: “Bueno, tuve un mejor desempeño al principio y, de acuerdo al momento en que expresé mi interés por poder correr en esa posición, yo creo que con el trabajo hecho hubiésemos tenido un mejor desempeño”.

Henríquez descartó la posibilidad de reingresar al partido para intentar reformarlo tras los resultados electorales. “No, para nada. Esa decisión fue producto de una reflexión profunda, no fue producto de un ánimo, un impulso, una emoción, y entendemos que fue lo correcto y todavía hoy día nos reiteramos”, afirmó.

Al ser preguntada si el partido se equivocó en su proceso interno, Henríquez señaló: “La realidad es que eso es un asunto procesal, que sabe que de su base fue mal ejecutado”.

Sobre el bajo porcentaje obtenido por Javier Jiménez, comentó: “Realmente, como no terminaban, dije, bueno, pues esto parece que va a ser igual que lo que tuvimos en el 2020 y se supone que hubiera un crecimiento, sobre todo cuando la promoción o lo que se decía en los medios era que el partido había crecido, que su base era más grande, que estaban sólidos, que iban a ganar. Pues eso contrastaba con toda esa promoción y esa propaganda”.

La exaspirante reveló que, tras no poder obtener los endosos necesarios para su candidatura, se dedicó a educar sobre el proceso electoral y a movilizar a los ciudadanos. “Ya para el mes de mayo, estamos hablando de cuatro meses después, me entero por un comunicado de prensa que se había conceptuado un comité de pueblo. Ellos empezaron a promover mi candidatura y, según pasaron los meses, los vi creciendo”, relató.

Henríquez mencionó que el mes pasado fue contactada por la Comisión Estatal de Elecciones para preguntarle si autorizaba asumir la posición en caso de salir favorecida. “Dije, Dios mío, esto de verdad está… ellos lo están haciendo en serio, así que si lo promovieron y sé que llegaron a votar por mí, no sé cuántas personas hayan sido, pero me pareció interesante que se pudiera conceptuar un movimiento directamente de ciudadanos y que ellos se dieran a la tarea de elegir a alguien que no estaba dentro de la papeleta porque entendían que podía hacer el trabajo”, expresó.

Al preguntarle si autorizó las candidaturas por nominación directa (write-in), Henríquez confirmó: “Bueno, en ese momento dije sí, porque la realidad es que yo siempre estuve dispuesta a trabajar”.