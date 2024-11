La compañía encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA Energy, anunció que estará realizando mañana, jueves, proyectos de mejoras planificadas alrededor de la isla.

Según reporta la empresa privada, varios pueblos podrían enfrentar interrupciones en el servicio eléctrico para garantizar la seguridad de las brigadas y de las comunidades.

PUBLICIDAD

Entre los tipos de mejoras planificadas que se estarán realizando: reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos; removido de vegetación peligrosa; trabajos para aumentar la resiliencia de los postes; entre otras.

Pueblos que podrían quedarse sin luz mañana

Lares

Sect. Campo Alegre, Sect. Haciendas De Borinquen, Sect. Seburuquillo, Urb. Altamira, Urb. Alturas De Borinquen, Urb. Jardines De Lares, Urb. Palmas Del Sol, Sect. Ballajá, Sect. Pujols, Sect. Santa Teresita, Calle Pedro Albizu Campos, Lares, Come. Lares Medical Center, Cond. Lares Gardens, Edu. Escuela Domingo Aponte Collazo, Edu. Escuela Ignacio Dicupe González, Sect. La Sierra, Urb. Buena Vista, Urb. Villa Seral, Edu. Escuela Josefina Linares, Parc. Miria, Sect. Miján, Urb. Monte Bello, Bda. El Anón, Bda. San Felipe, Res. Residencial Doctor Francisco Sein, Sect. Arizona, Sect. Guajataca, Sect. Tabonuco, Urb. Altamira, Urb. Brisas De Lares, Urb. Extensión Altamira, Urb. Villa Borinquen, Sect. Bryan, Sect. Las Américas, Sect. Miján

Ponce

Urb. Punto Oro, Urb. Ext. Punto Oro I, Urb. Ext. Punto Oro Ii, Comunidad Punta Diamante, Bda. Cooperativa, Bda. Nueva, Comu. Hacienda El Mayoral, Comu. Jardines De Villa Blanca, Cond. Estancias Del Mayoral, Sect. Casco Urbano, Sect. El Cercao, Sect. El Chichón, Sect. El Collado, Sect. El Hoyo, Sect. El Magüey, Sect. El Puente, Sect. El Semil, Sect. La Gallera, Sect. La Lima, Sect. La Loma, Sect. La Planta, Sect. La Pulga, Urb. Estancias Del Mayoral, Urb. Extensión Estancias Del Mayoral, Urb. Villa Alba, Urb. Vista Alegre, Bo. Vaca

Villalba: Bda. Cooperativa, Bda. Nueva, Comu. Hacienda El Mayoral, Comu. Jardines De Villa Blanca, Cond. Estancias Del Mayoral, Sect. Casco Urbano, Sect. El Cercao, Sect. El Chichón, Sect. El Collado, Sect. El Hoyo, Sect. El Magüey, Sect. El Puente, Sect. El Semil, Sect. La Gallera, Sect. La Lima, Sect. La Loma, Sect. La Planta, Sect. La Pulga, Urb. Estancias Del Mayoral, Urb. Extensión Estancias Del Mayoral, Urb. Villa Alba, Urb. Vista Alegre, Bo. Vaca

Juncos

Cond. Virginia Valley Rental, Cond. Virginia Vally Court, Res. Residencial Narciso Varona, Sect. Galarza, Urb. Extensión Jardines De Barcelona, Urb. Jardines De Barcelona, Urb. Jardines De Juncos 1, Urb. Jardines De Juncos 2, Urb. Jardines De Juncos 3, Urb. Lirios Cala, Urb. Lirios Cala 2, Urb. Virginia Valley, Cmpr. Ciudad Jardín De Gurabo, Urb. Los Paisajes De Ciudad Jardín, Urb. Los Sueños De Ciudad Jardín, Urb. Terra De Ciudad Jardín, Urb. Vistalago De Ciudad Jardín, Come. Centro Comercial Villa Ana, Ind. Centro Industrial Barrio Ceiba Norte, Ind. El Mamey, Res. Residencial Colinas De Magnolia, Sect. Canta Gallo, Sect. La Central Piñas, Urb. Ciudad Jardín De Juncos, Urb. Ciudad Jardín De Juncos 2, Urb. Ciudad Jardín Golf Villas, Urb. Los Altos De Ciudad Jardín, Urb. Madrid, Urb. Paseo Palma Real, Urb. Portales De Juncos, Urb. Residencial Colinas De Magnolia, Urb. Senderos De Juncos, Urb. Villas De La Central Victoria, Come. Juncos Plaza, Comu. El Mangó, Comu. Las Campiñas, Comu. Rosalía, Comu. Santana, Comu. Santana 1, Comu. Villa Albizu, Cond. La Cima Apartments, Edu. Escuela José Collazo Colón, Edu. Escuela Juán A. Sanchez, Ind. Ceiba Norte, Ind. Centro Industrial Barrio Ceiba Norte, Sect. Asomante, Sect. Campo Alegre, Sect. Damasco, Sect. El Cabrito, Sect. La Coroza, Sect. La Placita, Sect. Los Chinos, Sect. Piedra Gorda, Sect. Valle Verde, Urb. Colinas De Juncos, Urb. Colinas Del Este, Urb. Estancia De Monte Verde, Urb. Estancias De Juncos, Urb. Extensión Praderas De Ceiba Norte, Urb. Extensión Praderas De Ceiba Norte 4, Urb. Hacienda De Tena, Urb. Haciendas De Juncos, Urb. Laderas De Juncos, Urb. Los Almendros, Urb. Mansiones De Gran Vista, Urb. Mansiones De Juncos, Urb. Paseo De La Ceiba, Urb. Praderas De Ceiba Norte, Urb. Rancho Verde, Parc. Nuevas Pueblito Del Río

PUBLICIDAD

Corozal

Bo. Palmarito Parcelas Berio, PR-807, Sector Urb. Sobrino, Bo. Dos Bocas I Comunidad Ortiz

Santa Isabel

Bo. Jauca Sector Canta Sapo Car# 1

Aguadilla

Urb. Los Generales Calles (letras) y Base Ramey

Vega Baja

Comercios, PR-160 Bo. Almirante Sur Sector Camino Los Marrero.

Guayama

Bo. Corazón

San Juan

Urb. Round Hills

Bayamón

Reparto Teresita, El Volcan, Park West, Bayamón Oeste Shopping, Zona Industrial Corujo(parcial), NUC University, Carr.864 Hato Tejas, Egida Los Cantares, Hospital Juan Alamo Diaz, JF Montalvo.

Morovis

PR-155 Km 34.0 Bo. Perchas.