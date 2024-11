La dura portada de la revista Vanity Fair contra Trump: resaltaron sus problemas judiciales y quiebras

Fiel al principio demócrata que los enaltece, los ciudadanos de Estados Unidos han elegido a un nuevo presidente: Donald Trump. Tras una victoria implacable, aunque no avasallante, el candidato republicano derroto a su par demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, pero pese al hito, Vanity Fair (como ha sido el caso de varios medios de comunicación que no simpatizan con el polémico político) no desaprovechó el momento para recordar al público de las ‘manchas’ que tiene en su historial quien ahora será el 47º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

“ Cuatro años después de lanzar un ataque sin precedentes contra la democracia estadounidense, y de abandonar la Casa Blanca tras su caída en desgracia, Donald Trump vuelve a Washington ”, abre sus líneas el artículo dorado de Vanity Fair donde hace eco de la noticia que ha dado la vuelta al mundo desde su anuncio, a tardes horas de este pasado martes.

¿Qué dice la portada de Vanity Fair sobre Donald Trump?

En su portada, la famosa revista es letal: “ 34 cargos criminales, 1 sentencia, 2 casos pendientes, 2 destituciones, 6 bancarrotas, 4 años más ”, señala al borde, con una fotografía del magnate y político, que se ha convertido en el presidente electo más longevo de la historia del país, a sus 78 años.

Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, específicamente relacionados con 11 facturas, 12 vales y 11 cheques, para evitar que la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels hiciera públicas las acusaciones de un amorío con el expresidente poco antes de las elecciones de 2016.

Además de esto, el republicano aún tiene tres casos penales por enfrentar: el caso de los documentos clasificados en el que Trump estaría implicado en un posible manejo indebido de documentos clasificados; el caso de subversión electoral federal sobre acusaciones de interferencia electoral en las elecciones de 2020; y el caso de interferencia electoral en Georgia, en el que Trump enfrenta cargos por presuntamente intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

Hay que tener en cuenta que este record criminal no representa más que una mancha al frente de la opinión pública y no le impedía luchar por su reelección, pues la Constitución estadounidense establece en sus normas que los candidatos deben cumplir para ser presidentes: haber nacido en Estados Unidos, haber residido en el país al menos 14 años y tener al menos 35 años de edad.