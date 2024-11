José Vargas Vidot se despide del Senado: “Hasta pronto”

El senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot, acudió este miércoles a sus redes sociales para aceptar la derrota en las elecciones generales de 2024.

En una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook, el doctor se despidió de los electores que le brindaron su confianza por los pasados ocho años.

PUBLICIDAD

“HASTA PRONTO

Sin amargura de espiritu, caminemos juntos

Para algunos, derrota para otros victoria, y es que asi es la vida entre anochecer y amanecer, entre poesia y prosa, entre veredas y calvarios. Me ha tocado ganar siempre y este momento no es la excepción, porque ganar para mi es luchar no conquistar, es construir y es caminar con sentido de metas. y asi se resumen todos estos hermosos ocho años de pura construccion, de dialogo liberador, de puro amor a la patria descrito desde la solidaridad que es la ternura de los pueblos. Yo soy un sembrador de sueños y esta travesia por la legislatura no ha sido otra cosa que una honrosa oportunidad para sembrar esperanza y para cosechar bendiciones”, comenzó expresando Vargas Vidot.

Continuó: “Los numeros no me favorcieron para llegar a cumplir con la metrica electoral, pero en la metrica humana, los numeros revelan una inmensa familia de gente de corazon y piel, que me honraron con su apoyo y con su amor, con toda esa gente, estoy en deuda permanente de amor. Creanme que sus votos para mi, no son meras marcas en una papeleta, sino un mensaje de cariño, un aplauso silencioso, una victoria privada, una nueva eucaristia de sentimientos comunes. Bien podria dedicar estas lineas a las lagrimas de un llorao con sentido, pero entonces perderia el momento de contarles que caminar por el pais, peleando la buena batalla, sintiendo la voz del alma, traduciendo inquietudes en proyectos y leyes, escuchando a los que les han robado la voz, asumiendo los imposibles, despertando redenciones y provocandonos suspiros de ilusión y triunfos, ha sido un divino regalo con tiempo de expiracion. Hemos dejado un legado, hemos abierto puertas que siempre estuvieron cerradas, hemos retado sistemas y hemos provocado que la presencia sea mas importante que la apariencia y que el dialogo que construye puentes de armonia sea virtud sobre el grito, el insulto y la indiferencia”.

Posteriormente, felicitó a los legisladores que contaron con el aval del electorado y pidió a Dios que les brinde sabiduría para ejercer correctamente su labor.

PUBLICIDAD

“A mi maravilloso equipo de trabajo, a la gente de a pie a quienes sueñan conmigo, gracias y recuerden que esto es solo un receso, que el partido apenas comienza, A todos y a todas, recordemos siempre que este archipielago es matriz y nido de grandes proezas, no esperemos a que hagan, hagamos, sintamos, caminemos y sobretodo, Amemos. Hasta Pronto”, culminó.

“Chaco” fue el primer senador independiente electo en Puerto Rico. Llegó a la Cámara alta en 2016 por la candidatura de Acumulación. Presidió la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias y fue miembro de todas las comisiones permanentes de ese cuerpo legislativo.

Actualmente, los números oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) apuntan que los senadores por Acumulación para el próximo cuatrienio serán: María De Lourdes Santiago, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Joanne Rodríguez Veve, por el Proyecto Dignidad (PD); Thomas Rivera Schatz, por el Partido Nuevo Progresista (PNP); Luis Javier Hernández, por el Partido Popular Democrático (PPD); José Luis Dalmau Santiago (PPD), Ada Álvarez Conde (PPD), José “Josian” Santiago (PPD), Leyda Cruz (PNP), Gregorio Matías Rosario (PNP), Roxanna I. Soto Aguilú (PNP) y Ángel Toledo López (PNP).