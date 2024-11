Afirman mayor expectativa de Jenniffer González será conseguir la estadidad

Las elecciones generales del 5 de noviembre dejaron un marco político divido entre el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, y la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González.

Metro Puerto Rico entrevistó a tres analistas políticos para conocer sus proyecciones sobre el futuro del próximo gobierno.

PUBLICIDAD

El exsenador del PPD, Marco Rigau, subrayó la particular ventaja que tiene González como nueva gobernadora, indicando que tiene todos los elementos a su favor. Asimismo, dictó que la expectativa mayor del pueblo está en si la próxima gobernadora podrá conseguir la estadidad.

“Tiene gobernación, tiene Senado, tiene Cámara. Es un éxito tremendo. [...] Ella tiene las condiciones más favorables, lo único que ella no tiene favorable es que no tiene un comisionado residente de su partido. [...] Ellos tienen cuatro años para conseguir la estadidad. Si no la consiguen estos cuatro años, no hay excusa”, dijo el exsenador.

Rigau confesó, además, que el candidato democrático a comisaría no tendrá el poder suficiente para imponer o sobrellevar su ideal de estatus popular en Washington D.C.

“Aquí el único demócrata es Pablo José. Y decir que Pablo José tiene la fuerza para detener un gobierno en mayoría con cámara y senado y presidente, yo creo que sería darle mucho poder”, continuó.

El candidato por el partido republicano, Donald Trump ganó las elección presidencial anoche, luego de sumar 276 votos electorales y vencer a la candidata demócrata, Kamala Harris.

PUBLICIDAD

Mientras, la exsecretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edda López destacó que, aunque muchos descartaron sus consultas de estatus y presidencia estadounidense, un 30% de electores optaron por la independencia.

“A mí me parece que es de festejo. [...] No es tan poca cosa que tantas personas hayan optado por salirse de las fórmulas tradicionales y partidistas y expresar que están dispuestos a otra opción”, detalló la analista.

López compartió que aún es muy temprano para consolidar los resultaos, debido a que queda por pasar el escrutinio general. Sin embargo, expresó que si gana González el país tendrá una “multiplicidad de retos” para enfrentar el próximo cuatrienio.

“La crisis que tenemos hoy fue sembrada precisamente por Jenniffer González y Luis Fortuño hace 15 años. El gobierno de Ricardo Rosselló formalizó este modelo de privatización y de ausencia de servicios provistos por el gobierno para la población. [...] Los resultados que obtuvimos ayer me dicen que va a ser bien difícil que Jenniffer González pueda actuar con impunidad porque hay un pueblo despierto y listo para fiscalizar”, explicó.

Por su parte, para el exsecretario de estado del PNP, Kenneth McClintock, bajo la gobernación del actual dirigente del país, Pedro Pierluisi, se han presentado las mejores estadísticas económicas de Puerto Rico, por lo que el pueblo contará en que González pueda continuar el presunto éxito.

“Este año [también] estamos teniendo menos asesinatos que el año pasado, el año pasado menos que el año anterior, y así sucesivamente por varios años atrás. Pero uno no puede recostarse en eso, sino que tenemos que estudiar qué tiene que hacer la nueva administración para continuar bajando lo que debe bajar y para continuar subiendo lo que debe subir”, comenzó.

En torno al comisionado residente popular bajo una administración mayoritariamente penepé, el exsecretario aclaró que ambos políticos deberán poner de su parte, entendiendo que la meta es acercar a la isla a los Estados Unidos.

“Todas las medidas que tome la gobernadora deben estar dirigidas a contribuir a acercarnos más a los Estados Unidos, y todas las políticas que propongan deben ir en esa dirección, no deben ir en la dirección de ser incompatibles con la estabilidad. Eso es algo que tiene que entender ella, pero también lo tiene que entender el comisionado residente electo, que ha propulsado y apoyado ideas que son incompatibles con acercarnos más a los Estados Unidos”, concluyó.