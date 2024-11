Jenniffer González acusa a partidos minoritarios de intentar “empañar” el proceso electoral

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, acusó este martes a los partidos minoritarios de intentar sembrar dudas sobre el proceso electoral al hablar de fraude y controversias.

Tras el cierre de los colegios electorales a las 5:00 de la tarde, González Colón se refirió a la controversia surgida por la petición del PNP de continuar el conteo de votos adelantados y por correo después de las 5:00 p.m., contrario a lo que establece el manual de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La candidata enfatizó la importancia de que se cuenten todos los votos y que los resultados estén disponibles antes de la primera notificación oficial de ganadores, prevista para las 10:00 de la noche.

“He visto en la última semana a los partidos minoritarios y a sus funcionarios hablar de fraude, de controversias, de problemas en el proceso electoral, y eso me indica claramente que, como no tienen los votos, quieren arrojar sombras sobre el proceso”, expresó González Colón.

La también comisionada residente destacó que ella no “teme” a la voluntad del pueblo y que está dispuesta a acatar el resultado de las urnas. “No le tengo miedo a la gente, no le tengo miedo a la voluntad del pueblo y voy a acatar el resultado que la mayoría de los electores decida, porque aquí no se puede gobernar por tiranía ni por minorías; son las mayorías las que mandan”, afirmó.

González Colón hizo un llamado a que se cuenten todos los votos, incluidos los de aquellos que votaron de manera adelantada, ausente o a domicilio. “Mientras más votos entren a las 10 de la noche, cuando se emite una certificación preliminar, mejor para Puerto Rico”, sostuvo.

La candidata cuestionó la postura de algunos partidos que, según ella, se “niegan” a estar presentes en las mesas de conteo. “Aquellos que se niegan a estar en una mesa, que se niegan a que se cuenten los votos, algún temor le tienen a la voluntad del pueblo”, indicó.

Al ser preguntada sobre si está preparada para perder las elecciones, González Colón respondió: “Toda la vida he competido y toda la vida he estado preparada para aceptar la voluntad del pueblo”.

Además, criticó a los partidos minoritarios porque, según ella, quieren dilatar el proceso y lanzar sospechas sobre la integridad de las elecciones. “Nos obligaron a ir al tribunal. El tribunal dictaminó que se contabilizaran los votos y no caímos en esa estrategia”, manifestó.

González Colón enfatizó que su partido ha estado organizado y preparado, asegurando la presencia de funcionarios en los colegios electorales. “Nosotros nos encargamos de llevar a nuestros electores, de llevar a nuestros funcionarios de colegio. Somos un partido organizado y hemos estado en la calle durante todo este tiempo para llevar el mensaje”, expresó.

Finalmente, la candidata llamó a la calma y a respetar el proceso democrático. “Tranquilidad, se van a contar todos los votos, los míos y los que no son míos, porque de eso se trata nuestro sistema electoral, donde todos los partidos están en la misma mesa viendo lo que se cuenta”, concluyó.