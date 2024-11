Gozo a granel en las inmediaciones de la sede del PIP

Decenas de seguidores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el candidato a la gobernación Juan Dalmau y el colectivo de La Alianza, se encuentran desde antes de mediodía en las inmediaciones de la sede del partido, con banderas y pancartas en mano, esperando los resultados de los comicios eleccionarios.

Celebran haber votado por Dalmau en un momento histórico, pues el PIP y un candidato que favorece la independencia cuenta con oportunidades reales de triunfo en la principal carrera eleccionaria.

Mariana Santiago votó temprano en la escuela Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo, mientras que los hermanos Génesis y Félix Cotto hicieron lo propio en el Centro de Manejo de Emergencias de Caimito, en Cupey. Para este trío, en estas elecciones emitieron el primer voto de su vida.

“Veo mucha gente motivada, creo que todo lo que hemos visto con los dos partidos que han gobernado es el factor principal”, explicó al cuestionarles si el respaldo a Dalmau se debía a las posturas mostradas este cuatrienio por artistas como Bad Bunny, argumento que utiliza la oposición de Dalmau para justificar su popularidad.

“Bad Bunny o quien sea puede apoyar, pero la realidad es que hemos visto mucha corrupción y la gente está cansada. Mira cómo está la gente. Ya esto es una victoria”, agregó por su parte Félix.

“Yo tenía 16 años cuando el Verano del ‘19. Vimos también lo que pasó después del huracán María y cómo respondió el Gobierno. Creo que ya es hora de cambiar por algo mejor que no sacrifique nuestro futuro”, puntualizó Génesis, mientras ondeaban sus banderas y mostraban una pancarta con la foto de Dalmau.

Mientras, para Javier Gracia, quien votó en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, el proceso se desarrolló “muy ordenado”, algo que le alegró mucho.

“Oye, y si de casualidad Juan no gana, el palo ya lo dimos, porque si no es ahora es pa’ la próxima. No nos rendiremos”, agregó el bayamonés.

A las 4:00 PM, muchos carros seguían pasando por las inmediaciones del PIP, la gran mayoría tocando bocina y algunos chillando goma. El PIP se prepara para seguir recibiendo seguidores, aunque ya indicaron que se les agotaron las banderas de campaña para el público.