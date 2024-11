Expertos opinan que cierre de campaña de Alianza fue “más efectivo”

Los cierres de campaña por partido político se dieron cita el pasado domingo, 3 de noviembre, y expertos en comunicación política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras coincidieron en que sintonizaron más a la Alianza.

Se compararon cierres pasados con el fenómeno de la política actual, y la catedrática Silvia Álvarez Curbelo describió la unión entre Partido Independentista Puertorriqueno (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como un acontecimiento “nuevo e inédito” en la historia política electoral de Puerto Rico.

De igual forma, expuso que los cierres de campaña contemporáneos “casi siempre” trabajaban con las emociones de la ciudadanía para persuadir para que se movilice a votar.

Festival de la Alianza entre PIP y MVC

No tan sólo Álvarez Curbelo estuvo pendiente al cierre de la Alianza, sino también el profesor Eliseo Colón Zayas del sistema público universitario quien concurrió con la catedrática en que la actividad fue “bastante nueva y una desviación de los modelos [políticos] tradicionales” porque antes era más modesta.

“Con eso nada más yo creo que apunta a una redefinición de la participación política y

de la figura del candidato. Digamos, en el caso del PIP de [Juan] Dalmau, yo creo que esto es bien interesante porque tradicionalmente los cierres de campaña y por lo que he podido

ver, los otros fueron así, el eje es el candidato, y aquí no ha sido así”, reflexionó Colón Zayas tras comparar al evento “espectáculo” de la Alianza.

En contraste, el profesor de Comunicación Mario E. Roche Morales consideró que el protagonismo de la actividad lo tuvieron los artistas por lo que el evento fue el más efectivo entre todos.

“En ese contexto, el protagonismo de esa actividad de la Alianza lo tuvieron los artistas que muy bien apoyan los planteamientos y las ideas de la Alianza y de lo que ésta significa. Y obviamente todos estos artistas reforzaron este mensaje de Dalmau”, comentó el también catedrático Roche Morales.

Cierre del Partido Nuevo Progresista (PNP)

Aunque la doctora Álvarez Curbelo solo pudo ver poca cobertura de la actividad, al igual que los otros expertos, mostró sorpresa ante el cierre de campaña del PNP tras el tamaño del lugar. “Porque es un lugar relativamente pequeño, es decir, muchos expertos en política dicen que, cuando tú escoges un lugar pequeño, es porque no puedes llenar uno más grande. Eso puede ser cierto por la circunstancia”, abundó.

Roche Morales criticó que el cierre de campaña novoprogresista se enfocó en aludir al evento de la Alianza en vez de exponer las ideas que la candidata Jenniffer González.

“Más allá de hacer unos planteamientos y reiterar unas ideas con respecto a ‘como yo soy el partido que garantiza la permanencia de la ciudadanía americana en Puerto’. Me dio la impresión y me resultó curioso que estuvieran aludiendo a comentarios y expresiones o a la presencia de artistas y figuras que se han expresado públicamente con respecto a la deseabilidad de una victoria de la alianza para Puerto Rico como una oportunidad para el país como un espacio para el verdadero cambio”, opinó.

Los cierres del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad

A Roche Morales, le llamó la atención la baja presencia de cobertura mediática del PPD y Proyecto Dignidad el domingo, y coincidió con Álvarez Curbelo que pudo haber sido al basar el cierre en clave de caravanas.

“En el caso del Partido Popular, también es inédito que él, digamos, que yo recuerde, que hayan preferido hacer el cierre vía la cuestión de dos caravanas que se juntaban a llegar a un destino único. Eso me pareció interesante, por lo menos yo no lo había visto en otras campañas. Quizás me equivoque y algo pasó en el 20, pero no recuerdo ver que ellos hayan tenido un cierre de campaña así antes”, recordó la catedrática, quien no pudo ofrecer comentarios sobre Proyecto Dignidad tras no haberlo seguido.

Por su parte, Colón Zayas encontró que los partidos tradicionales puertorriqueños, como el PPD, “hablan como si Puerto Rico no se hubiera transformado” en cuestiones de los votos.

“¿Qué va a hacer el Partido Popular si queda en tercer lugar y no queda inscrito?”, preguntó el profesor.

¿Los cierres podrían influenciar la decisión del electorado?

Roche Morales explicó que, desde el punto de vista de la comunicación política, “a estas alturas del juego” la ciudadanía ya sabe por quién votará y que los eventos de cierre de campaña no se utilizan para influenciar sino que para mantener a las personas motivadas para que salgan a votar.

“¿Cuántas veces no hemos visto encuestas que dan la victoria a ciertos candidatos y después resulta que son otros los que ganan? ¿Cuántas veces hemos visto eventos masivos de parte de ciertos partidos y al final no obtienen la victoria? Aquí hay muchos factores que a mí me parece que van a tener mucha más importancia como la situación con respecto a los problemas diversos que hay con relación al funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones”, finalizó Roche Morales.