Director de campaña PNP no cree que asistencia en cierre de la Alianza fuera mayor al de Jenniffer González

El director de campaña de Jenniffer González, Francisco Domenech, manifestó que el cierre de campaña del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) no fue mayor al de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Domenech dijo que las personas que asistieron al evento de la Alianza PIP-MVC solo fueron a ver la presentación musical de Bad Bunny y aseguro que salieron decepcionadas porque “el concierto que les habían prometido no se les dio”.

“Yo lo dudo (...) Allá fue un chorro de gente a ver un concierto de Bad Bunny y se tuvieron que conformar con una canción nada más. Igual una canción de Residente. Así que yo creo que de ahí salieron mucha gente decepcionada que el concierto que les habían prometido no se les dio”, dijo en entrevista con Directo y Sin Filtro (ABC Puerto Rico).

“Para mi me asombró que Juan Dalmau prácticamente no habló, que Juan Dalmau no hizo una última oferta de lo que él supuestamente representa”, añadió.

Más temprano, Domenech dijo que no descarta que la colectividad radique una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por las presentaciones de artistas que se llevaron a cabo en el cierre de campaña de la Alianza PIP-MVC.

Según expresó Domenech en entrevista con Telenoticias (Telemundo), la presentación musical de artistas como Bad Bunny, Residente y Kany García podría estar superando los donativos en especie permitidos por la OCE.

“Estamos evaluándolo, en el caso de Bad Bunny estamos seguros que él no cobra 3,100 dólares por presentación, igual que en el caso de Kany García, en el caso de Residente, esos son donativos en especie que rebasan el límite de la ley. Pueden ir, pero si fueron a cantar como hicieron, tienen que cumplir con la ley de financiamiento de campañas electorales”, expresó Domenech.

Por su parte, el director de campaña del PIP, Calixto Negrón, acusó al PNP de “jugar por su condición” y aseguró que pronto estarán radicando el informe sobre el cierre de campaña y que realizaron los trámites en ley.

“El ladrón juzga por su condición, esto es un acto desesperado del PNP. En el caso nuestro puedo dar fe de que hicimos todo y vamos a hacer todo en estricto cumplimiento de la ley. Ahí van a estar los informes y ustedes la prensa van a tener acceso a ellos y no tenemos preocupación alguna que hagan lo que les dé la gana, nosotros estamos seguros de lo que hicimos y lo hacemos como lo hemos hecho históricamente en cumplimiento de la ley”, añadió Negrón.