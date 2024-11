Controversia por camisetas rojas de funcionarios en Dorado

A solo horas de comenzar el proceso electoral, ya se han reportado varias controversias en los diversos colegios electorales de la isla, una de estas en el municipio de Dorado, donde se ordenó el arresto de funcionarios que estaban utilizando camisetas color rojo con el nombre del municipio.

Ante esto, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Agleró, solicitó una reunión de emergencia para que se revoque esta determinación de la jueza presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a nivel del municipio.

“Hemos sido notificados que la jueza presidenta de la comisión local de Dorado ha ordenado el arresto del comisionado electoral del PPD y de los funcionarios porque visten una camisa de color rojo que dice Dorado, la instrucción a los funcionarios de colegio es que no utilicen ninguna camisa que no tenga ningún logo de campaña, ningún signo que sea atado a una campaña política, sea la que sea, las camisas de los funcionarios de Dorado son rojas y dicen el nombre del municipio, no hay razón alguna para que la jueza esté ordenando el arresto de los funcionarios del PPD. Así que estoy ordenando una reunión de emergencia para revocar esa determinación”, expresó Angleró en TeleOnce.

Según explicó el alcalde de Dorado, Carlos López, en entrevista radial con WKAQ 580, se trata de una camiseta color rojo con el nombre del municipio que asegura las reglas de la CEE no impiden que estos la utilicen.

Las reglas de la CEE para los funcionarios indican que no se puede utilizar indumentaria alusiva a un partido político en específico.

En la entrevista, el alcalde insistió en que sus funcionarios utilizarán esta camiseta y se negó a la opción de que se cambien por alguna otra.