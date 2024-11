Bad Bunny pide directamente un voto por Juan Dalmau y la alianza

El exponente urbano puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny” hizo oficial su endoso al candidato a la gobernación por el Partido Independentista (PIP), Juan Dalmau y a los candidatos de la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Bad Bunny realizó un discurso de sobre 20 minutos en el cual dejó saber su amor por la isla y aseguró que gran parte de su vida, ha vivido en Puerto Rico. De esta manera, respondió a sus críticos que siempre lo acusan de hablar mientras vive en los Estados Unidos.

“En los pasados ocho años he vivido entre Carolina, Dorado, San Juan, Hato Rey y por razones obvias viajando el mundo entero. Yo quisiera aclarar una cosa hoy, hay una cosita que todavía…y es que yo no vivo aquí, gente yo vivo aquí, toda mi vida he vivido aquí. Hay muchos puertorriqueños que se han ido del país y aún así tienen el derecho de hablar y expresarse y más cuando su sueño es un día volver”, expresó.

En su discurso, también se sinceró con sus seguidores, revelando que para las elecciones del año 2012, cuando ejerció su primer voto, votó por el entonces gobernador Luis Fortuño, asegurando que lo hizo bajo “ignorancia”.

“A mis 18 años cuando iban por las escuelas a sacar la tarjeta […] bajo la ignorancia, con la venda del bipartidismo, mi primer voto fue para uno de los mayores culpables de la deuda que hoy al pueblo le toca pagar, para un traidor que dejó más de 50 mil familias sin trabajo incluyendo a la mía. A mí nadie me lo contó, yo lo vi, yo nací y me crié aquí. Gracias a Dios fue el primero y el último”, expresó.

De esta forma, Bad Bunny, exhortó a todos los puertorriqueños a realizar un voto distinto en estas elecciones.

“Sueño con un Puerto Rico libre de todos estos corruptos, un Puerto Rico libre de los abusadores que han secuestrado al país. Libre de estos dos partidos que por más de cinco décadas, han mentido y se han lucrado del pueblo. Faltándole el respeto a los puertorriqueños y puertorriqueñas, por eso sueño con un Puerto Rico unido dándose a respetas”, añadió.

Finalmente, realizó su endoso directo al candidato del PIP y la alianza, Juan Dalmau Ramírez.

“A mí nadie me dijo que yo tenía que estar aquí, a mí me trajo mi corazón, mi corazón y el amor que siento por este país me trajo aquí, yo estoy aquí por ustedes que me trajeron aquí, yo estoy aquí porque amo a mi país de la misma manera que amo a mi madre y yo por mi madre doy la vida, estoy aquí por ustedes porque ustedes el pueblo han elegido a un candidato. Puerto Rico ha dado un endoso orgánico con fuerza, yo no le he dicho a nadie por quién votar, son ustedes los que me han inspirado una vez más, son ustedes los que me han dicho a mí que este 5 de noviembre debemos votar por Juan Dalmau y la alianza de país”, concluyó.

Posteriormente, Bad Bunny, presentó su tema más reciente “Una Velita” mediante el cual relata lo vivido por los puertorriqueños tras el paso del huracán María en el año 2017.

El evento de cierre de campaña contó con alrededor de 60 mil personas, según se indicó en la tarima.

Otros de los artistas que se presentaron y apoyaron a los candidatos del movimiento, fueron Kany García y Residente quienes interpretaron el tema “Hijos del Cañaveral”.

Durante su carrera, Bad Bunny, ha sido muy activo en la política y ha participado de eventos como el Verano del 2019 donde se exigió la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, además en sus conciertos de la gira “Un Verano Sin Ti” hizo referencia a los constantes apagones que se viven en la isla y el servicio de la empresa LUMA Energy. Sin embargo, esta es la primera vez que el exponente urbano endosa un partido político directamente.