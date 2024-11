Ricky Martin envía mensaje a los electores: “El cambio hacia una patria nueva comienza con tu voto”

El cantante, escritor y compositor puertorriqueño Enrique Martín Morales, mejor conocido como Ricky Martin, utilizó sus plataformas sociales este domingo para enviar un mensaje a los electores que, en dos días, acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador o gobernadora de la Isla.

Martín Morales, quien fue una figura importante en las protestas del Verano 2019 que llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, invitó a los ciudadanos a salir a votar para “elegir líderes que representen nuestras necesidades y nuestros sueños”.

“Cada vez que ejercemos nuestro derecho al voto, definimos el futuro de nuestras familias, amigos y comunidades. Este martes, 5 de noviembre tendremos el poder de elegir líderes que representen nuestras necesidades y nuestros sueños de un mejor PuertoRico”, escribió el también actor.

De igual manera, expresó que, a pesar de la distancia que lo separa de su tierra natal, se mantiene constantemente informado sobre los acontecimientos que impactan al archipiélago.

“La distancia no me desconecta de los problemas de mi país; al contrario, fortalece mi compromiso y mi deseo de ver renacer a Puerto Rico. Hablar sobre los temas que nos afectan no es solo mi derecho, sino también mi deber como alguien que representa a Puerto Rico en el mundo. El amor por nuestra tierra no se mide en la distancia”, continúo.

“Te pido que hables con tus vecinos, familiares y amigos, y motívalos a votar. El cambio hacia una patria nueva comienza con tu voto”, finalizó.

Tras la publicación del artista, el candidato a la gobernación por la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez, reaccionó.

“La Patria Nueva está en nuestras manos y tu voto pondrá nuestra bandera en alto como tantos que han venido antes que nosotros. Gracias, Ricky Martin porque alrededor del mundo todos los boricuas deseamos lo mismo, un mejor Puerto Rico”, dijo Dalmau Ramírez.

El pasado 22 de octubre, el boricua endosó de manera indirecta a Dalmau Ramírez.

“Probabilidad de comunismo si gana la Alianza de País: 0%, Probabilidad de corrupción e incompetencia si gana el PNP: 100%”, leí la imagen que compartió el astro.

En el mes de septiembre, el exintegrante del grupo “Menudo” también compartió un video de Dalmau Ramírez con un texto de leía: “Vamos Puerto Rico, inscríbete”. Minutos más tarde la eliminó. No obstante, el aspirante a La Fortaleza compartió la foto en las historias de su cuenta de Instagram.