Presidenta de la CEE exhorta a los electores a rellenar por completo los cuadrantes en las papeletas

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, solicitó este domingo al electorado a rellenar por completo los cuadrantes en las cinco papeletas, puesto que las máquinas de escrutinio no están leyendo todas las marcas.

“Aprovecho la comparecencia de los medios para exhortar al elector que, cuando vaya a marcar la papeleta, ennegrezca y rellene el cuadrante completo. No una X”, reveló Padilla Rivera en un conferencia de prensa.

“Esto es cultura. Nuestros electores marcan con una X. Lo que queremos es asegurar que esa marca no sea indeterminada y que la máquina, habiendo pasado por todos estos procesos de de ley, de precisión, de taninos y demás, que garantiza que esa marca ennegrecida esté llena, ese cuadrante completo y no que no haya el riesgo de que con una X no pueda ser reconocida la máquina y la vean indeterminada”, agregó.

La jueza además explicó que no se trata de un cambio a las instrucciones previas. Su exhortación es porque se percataron que una gran cantidad de papeletas han sido marcadas por las máquinas de escrutinio como “indeterminadas”.

Precisó que, si el equipo tecnológico le rechaza al elector alguna marca en la papeleta, debe rellenar el cuadrante completo.

“Si la marca es muy liviana para la máquina y no la reconoce, hay que robustecerla. Por eso, es que se le exhorta al elector que rellene esa marca”, destacó Padilla Rivera, reiterándole a la ciudadanía a que rellenen el espacio con antelación para evitar que esto suceda.

Reacciones de partidos y políticos

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, acudió a su cuenta de X (antes conocido como Twitter) para orientar a los electores sobre cómo rellenar el cuadrante.

“La máquina de escrutinio no está leyendo todas las marcas hechas en las papeletas.

Para que su voto sea leído correctamente debe rellenar por completo los encasillados”, escribió Aponte Ríos en la red social.

Mientras, la senador por el Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, colgó un video en su cuenta de X para hablarle a los ciudadanos sobre cómo votar rellenando todo el encasillado. Hizo hincapié de que los electores no deben salirse de las cuatro líneas.

“IMPORTANTE. Las maquinas de la CEE no están leyendo bien las papeletas cuando se marca con una X. Le exhortamos a votar rellenado de negro todo el encasillado debajo de la insignia del partido y/o al lado de la foto de los candidatos. En el video les explico lo que está pasando con la adjudicación del voto adelantado a domicilio. ¡COMPARTE!”, detalló Rodríguez Veve.