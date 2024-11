Líder de la Mayoría en la Cámara federal exhorta a votar por Jenniffer González para la gobernación

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, recibió el respaldo por parte del líder de la Mayoría en la Cámara de Representantes federal, Steve Scalise, para que se convierta en la próxima gobernadora de Puerto Rico.

En un mensaje publicado en las redes sociales de la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), el congresista por Luisiana dijo: “Hola. Soy el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y estoy orgulloso de haber estado al lado de Jenniffer González durante los últimos 8 años en el Congreso. Y ahora sé que está preparada para convertirse en una gran gobernadora de Puerto Rico. Estoy muy orgulloso de respaldar a Jenniffer para gobernadora. Ella ha sido una servidora pública muy dedicada y está lista para servir al pueblo de Puerto Rico, para trabajar y dar la misma dedicación y el mismo trabajo duro que ha dado en Washington, para mejorar la vida de los puertorriqueños. Jenniffer lo ha dado todo y sé que lo dará todo por el pueblo de Puerto Rico y les pido que por favor le den esa oportunidad y apoyen a Jenniffer González el 5 de noviembre. Gracias”.

En su primer día de regreso al Congreso el 28 de septiembre de 2017, luego de haber sido tiroteado en una práctica de béisbol, Scalise se reunió con González Colón para trabajar con la reconstrucción de Puerto Rico de los huracanes Irma y María. Scalise siempre ha mostrado especial atención con este tema por su propio distrito haber sufrido uno de los peores desastres naturales en la historia de la nación, el huracán Katrina en el 2005.

El presidente de la Cámara de Representantes federal, Mike Johnson, también se expresó en apoyo a la candidatura de González Colón, exhortando a que los puertorriqueños salieran a votar por su figura.

Hace dos semanas, la congresista María Elvira Salazar, de ascendencia cubana y quien se crió en Puerto Rico, endosó a la candidata a la gobernación por la Palma y criticó a sus homólogas, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio, por respaldar al candidato por la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez.

“Mis padres salieron de Cuba y fuimos a Puerto Rico, una isla que siempre tuvo unos puertorriqueños con gran madurez política que sabían votar para quedarse cerca de la libertad, la democracia y la economía de mercado. Este es un momento crucial para la isla. Usted debe votar a favor de esos valores y no a favor del socialismo”, destacó Salazar a los boricuas en un video colgado en las plataformas digitales.

La miembro del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes federal comentó además que “sabemos que, desgraciadamente, el oponente de Jenniffer está apoyado por ‘AOC’ (Alexandra Ocasio-Cortez) y por Nydia Velázquez: dos de las representantes federales más a la izquierda, más socialistas”.

Salazar añadió en cuanto a las políticas socioeconómicas de las congresistas y el candidato que respaldan en la Isla que “eso no trae progreso, eso no trae felicidad y eso no trae nada bueno para la isla de Puerto Rico. No se equivoque. El próximo 5 de noviembre, vote correctamente. Vote por su futuro y el de sus hijos. Vote por Jenniffer González Colón”.

Velázquez y Cortés respaldaron las candidaturas de la Alianza PIP-MVC, en especial, las de Dalmau Ramírez por la gobernación, Ana Irma Rivera Lassén por la comisaría residente en Washington D.C. y Manuel Natal Albelo por la alcaldía de San Juan.