Jesús Manuel Ortiz responde a endosos de Populares a Juan Dalmau

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, respondió a través de las redes sociales a los endosos realizados en días recientes por personas identificadas con su colectividad a la candidatura de Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Aunque no menciona específicamente a una persona, Ortiz, hace referencia a “élites del pasado” que “tanto daño le hicieron al PPD”.

“Las elites del pasado que quebraron a Puerto Rico y que tanto daño le hicieron al @ppdpr ahora nos quieren decir que votemos por el PIP. A ellos, desde la arrogancia de su privilegio poco les importa las consecuencias de la destrucción de la unión permanente. Yo estoy del lado de la clase trabajadora que serían las víctimas del separatismo. ¡Ahora más que nunca a las trincheras!”, escribió.

Más temprano el exfuncionario gubernamental bajo administraciones del PPD, Ramón Cantero Frau, endosó la candidatura de Juan Dalmau del PIP.

Cantero Frau quien fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) bajo administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) se unió a varias figuras de la colectividad que han anunciado que votarán por el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

A través de un escrito publicado en la red social Facebook, Cantero Frau, afirmó que el próximo 5 de noviembre estará ejerciendo su derecho al voto por Juan Dalmau Ramírez y el candidato a la comisaría residente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández.

“Puerto Rico se enfrenta en tres días a una decisión crucial. Por primera vez en nuestra historia política tenemos la oportunidad de elegir a un candidato que no pertenece a uno de los dos partidos tradicionales. He militado en el Partido Popular Democrático activamente por los pasados 35 años. Tuve la oportunidad de servir a Puerto Rico en dos ocasiones. Lo hice con la plena convicción de que el desarrollo económico de Puerto Rico es piedra angular de nuestro desarrollo como país y como sociedad”, comenzó su escrito.

“Nos enfrentamos a una decisión sin precedentes y, para obtener resultados distintos, debemos enfrentar nuestros miedos y tomar decisiones diferentes”, manifestó.

“Este próximo 5 de noviembre votaré con convicción y certeza por Juan Dalmau, candidato a Gobernador por La Alianza, y por Pablo José Hernández Rivera a Comisionado Residente por el Partido Popular Democrático. Mi decisión está impulsada por las mismas razones que me llevaron a servir. Por un Puerto Rico próspero en donde mis hijas y nietos puedan alcanzar el máximo de su potencial. Mi generación hizo muchas cosas buenas, pero también nos equivocamos y es momento de reconocerlo y actuar... ¡la decisión está en nuestras manos! “, añadió.

Del mismo modo, indicó que los puertorriqueños deben hacer una “tregua” en el tema del estatus y le dio luz verde a la plataforma del candidato del PIP, a pesar de las críticas que esta ha recibido por parte de opositores de la llamada “alianza de país”.

“Sobre el tema del estatus, es momento de hacer una tregua. La situación actual requiere que nos unamos para mejorar a Puerto Rico, indistintamente de nuestras creencias ideológicas. Si Puerto Rico está mejor, serán más claras las alternativas y podremos perseguirlas con la pasión y convicción que nos caracteriza. Para aquellos que se preocupan por el tema económico, he estudiado la plataforma de Patria Nueva y, aunque no estoy de acuerdo 100% con todo lo que plantea, no me preocupa. Lean bien: la plataforma no representa un riesgo para Puerto Rico. La Asociación de Economistas de Puerto Rico calificó las propuestas de Juan Dalmau con la puntuación más alta entre todos los candidatos”, indicó en la publicación.

Otras figuras del PPD como el abogado y exlegislador del PPD, Eudaldo Báez Galip indicó que votó por el candidato del PIP.

En el 2016, Cantero Frau se afilió al Partido Nuevo Progresista (PNP), para votar por Pedro Pierluisi en las primarias ante Ricardo Rosselló.