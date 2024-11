Griselle Morales, esposa de Juan Dalmau, hace su primera aparición pública tras salir del hospital

Griselle Morales, la esposa del candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez, hizo este domingo su primera aparición pública agradeciendo al Pueblo puertorriqueño el “cariño” y las “oraciones”, luego de que esta fuera hospitalizada hace unas semanas debido a una hemorragia cerebral.

Fue en una entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, de NotiCentro (Wapa TV), que la mujer envió el mensaje.

“No tengo palabras para agradecer tanto. Tanto las muestras de cariño, las oraciones, la oportunidad de vida que me dio Dios. Sin esas vibras de positivismo, yo no estaría aquí probablemente”, expresó Morales.

“Tengo todavía que ir poco a poco. Tengo varios meses de recuperación por orden médica. Pero el día de hoy (cierre de campaña) llegó y es un día de alegría, es un día de celebración. Yo no puedo estar con ustedes allí físicamente, pero estoy en alma y estoy en corazón. Quiero que se lo gocen a nombre mío”, agregó.

Morales además aprovechó el momento para hacerle un llamado al electorado a salir a votar por el “triunfo de la esperanza” para Puerto Rico en las elecciones generales del próximo martes, 5 de noviembre.

“Es increíble. Es historia. Me da mucho sentimiento no poder estar ahí con ustedes. Yo he esperado este momento. Yo sabía que esto se iba a lograr”, destacó la licenciada sobre las imágenes que muestran cómo el cierre de campaña, celebrado en el estacionamiento del Centro de Convenciones en Miramar, está lleno a capacidad.

Cuando Rivera Saniel le cuestionó qué pensaba que iba a suceder el martes, respondió contundentemente: “Nosotros vamos a ganar”.

“El Pueblo necesita que ganemos”, añadió.

El pasado 31 de octubre, Morales fue dada de alta, luego de ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones tras sufrir un aneurisma cerebral.