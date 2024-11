“Conejo, brinca lo que te queda, porque el 5 de noviembre te vamos a pelar”, le dicen a Bad Bunny desde el cierre del PNP

El Partido Nuevo Progresista (PNP) celebró en la tarde del domingo su cierre de campaña, en los predios del coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo.

En la actividad, aprovecharon para enviarle mensajes al cantante Benito “Bad Bunny” Martínez Ocasio, quien fue uno de los artistas que endosó al candidato del Partido Independentista (PIP)/Alianza, Juan Dalmau Ramírez.

“Si Bad Bunny quiere correr una candidatura, que se postule por un partido que con gusto lo enfrento. Yo no me tengo que esconder, no me tengo que esconder detrás de ningún artista, no me tengo que esconder detrás de ningún cantante. Aquí estoy yo, de frente, orgullosa, feliz de ser puertorriqueña y lanzarme a que el pueblo evalúe mi trabajo, mi proyecto de futuro. Hay otros que se esconden detrás de los artistas. Hay otros que se esconden cuando hay casos de hostigamiento sexual. Hay otros que se esconden cuando hay casos de agresión sexual contra mujeres. Yo quiero ser gobernadora de Puerto Rico para defender a la mujer puertorriqueña, defender la familia, defender nuestro pueblo”, dijo en su mensaje, la candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer Aidyn González Colón.

“Ustedes saben que yo no canto, lo mío es trabajar. Pero gracias a dios que los que están aquí no vienen por ver a un artista. Los que no están aquí no están por ver a un cantante. Los que están aquí vienen porque creen en la ciudadanía y en la unión permanente con los Estados Unidos”, añadió.

Martínez Ocasio, además de René “Residente” Pérez Kanny García, ILE, Rafa Pabón, Roy Brown, Fiel a la Vega, Los Pleneros de la Cresta, PJ Sin Suela, Los Rivera Destino, Chuwi, Barrileras del OM, Luis Díaz, Chamir Bonano y el cantante de nueva trova Mikie Rivera, participaron del cierre de campaña de la Alianza denominado Festival de la Esperanza, en el lote 4 detrás del Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Santurce.

Por su parte, el senador Thomas Rivera Schatz en su mensaje le dijo al cantante urbano “óyeme conejo, brinca lo que te queda, porque el 5 de noviembre te vamos a pelar con la palma”.