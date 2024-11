Serie de vaguadas y humedad debido a un frente frío continuará afectando la zona

[NOV 1]

Wet and unstable weather pattern, along w/hazardous marine and coastal conditions, will persist today. Please stay tuned. // Condiciones húmedas e inestable, junto con condiciones marítimas y costeras peligrosas, persistirá hoy. Por favor, manténgase atento. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/TgjaACJzlV