La Policía detalla plan de seguridad para elecciones generales

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, informó hoy, viernes, el plan de seguridad para estas elecciones generales, que incluye reforzar la seguridad de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y escolta de papeletas.

López Figueroa dijo, en rueda de prensa, que habrá más de 7,000 uniformados en los 1,292 colegios de votación trabajando en turnos especiales de 12 horas. Junto a la Superintendencia de Operaciones de Campo, se designaron agentes de Operaciones Especiales, Investigaciones Criminales, Responsabilidad Profesional, Educación y Adiestramiento.

“Este plan comenzó prácticamente hace semana y media. Hemos asignado vigilancia a las Juntas de Inscripción Permanente y continúa este fin de semana con los cierres de campaña. Ya tengo personal designado para eso, trabajando en dirección y control de tránsito en estas diferentes caravanas”, confirmó el comisionado.

El funcionario también comentó que la uniformada, previo a ser despachada, tiene conocimiento del código electoral y, al momento, ha intervenido en al menos cuatro querellas de delitos menos graves en el contexto electoral. “Hay investigaciones que están en curso, otras que fueron al tribunal”, confirmó.

Los comandantes de las 13 áreas policíacas supervisarán el trabajo en sus respectivos pueblos junto a la Policía Municipal y Estatal.

“No todas las áreas policíacas se trabajan de la misma forma. Se va a llevar cada una con particularidad y tendremos esfuerzos necesarios para cumplir con el plan. Habrá personal para actividades nocturnas de ese día. En todo momento va a haber presencia policíaca. Aquí no hay vacaciones, no hay días libres, no hay horas compensatorias para disfrutar”, concretó López Figueroa.

Confirmó también que la Ley Seca entra en vigor a las seis de la mañana del 5 de noviembre hasta las seis de la tarde, conforme a la ley electoral.

Una vez concluya el proceso de votación y comiencen a bajar los resultados habrá un personal asignado para trabajar en los predios de los comités de los partidos políticos y en las actividades nocturnas.

En cuanto a las querellas que surjan de índole electoral la Rama Investigativa asumirá los casos directamente. Cualquier tipo de denuncias se seguirán trabajando como de costumbre.