“Loterías’ Team!”: un chat que retrata la politiquería en el Gobierno

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el amiguismo y el trabajo político-partidista les rindieron frutos a varios empleados de confianza del Negociado de la Lotería de Puerto Rico que lograron ser acomodados en puestos de carrera, algunos de nueva creación, antes de que se concrete un cambio de administración en enero de 2025.

Mientras combinaban sus responsabilidades laborales con el trabajo político para el Partido Nuevo Progresista (PNP), también lograron varios aumentos salariales durante el cuatrienio.

Un chat de WhatsApp, nombrado “Loterías’ Team! 1.2″, el cual luego evolucionó a “Loterías’ Team!”, reunió a la cúpula de este Negociado, adscrito al Departamento de Hacienda. En el grupo de conversación, lo mismo intercambiaban mensajes de trabajo que hacían bromas de todo tipo, incluyendo de índole sexual, sobre funcionarios de la agencia; planificaban reuniones oficiales y de juerga; y coordinaban trabajo político-partidista.

Captura de pantalla de extracto del chat “Loterías’ Team!”.

Quien convoca en el chat a una reunión de trabajo para un viernes por el día entre pizzas, tragos y piscina es la secretaria auxiliar del Negociado, Lorna Huertas Padilla. La “reunión” sería en la casa de una empleada del Negociado. De los mensajes que pudo leer el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y que fueron validados por tres empleados del Departamento de Hacienda, se desprende que se realizaban reuniones de trabajo con alcohol y, en otras ocasiones, aprovechaban para celebrar, en horas laborables, actividades especiales que nada tenían que ver con las responsabilidades de los funcionarios.

El intercambio de mensajes que vio el CPI recoge conversaciones del “Loterías’ Team!” desde finales de 2021 hasta finales de 2022 y participaron, al menos, 19 empleados.

Además de las asignaciones de tareas y comunicaciones generales de las operaciones del día en el Negociado, Huertas Padilla, bautizada por sus empleados como “Madame Secretary”, aprovechaba el chat para ofrecer a sus subalternos sus servicios profesionales para llenarles las planillas contributivas estatales y federales. La tarifa era de $25 por la planilla estatal y $30 por la federal. Varios de los integrantes del chat contrataron ese servicio, según se desprende del intercambio de mensajería.

Captura de pantalla de extractos del chat “Loterías’ Team!”.

Este tipo de acción de ofrecer servicios privados en la agencia se considera una falta por conflicto de interés que conlleva la destitución, según el Reglamento de Normas de Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del Departamento de Hacienda vigente desde febrero de este año. La versión del reglamento enmendada y aprobada en 2004 establecía como sanción desde 15 días de suspensión de trabajo y sueldo hasta la destitución.

De igual forma, la Ley de Ética Gubernamental establece que “un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él”.

Tentáculos político-partidistas estrangulan el mérito

Huertas Padilla, quien renunció a su puesto este jueves, 24 horas después de ser entrevistada por el CPI, es hija de la senadora del PNP por el Distrito de Bayamón, Migdalia Padilla Alvelo. Llegó a la secretaría auxiliar del Negociado de la Lotería en diciembre del 2020. Completó una maestría en Administración y Gestión de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez en 2022. Antes de eso, recibió tres contratos de consultoría administrativa entre 2014 y 2015 en la Cámara de Representantes y en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La ahora exfuncionaria fue parte de la avanzada del gobernador Pedro Pierluisi en las elecciones de 2020, según se observa en múltiples fotos en las redes sociales, y también en las primarias de junio del 2024, en las que aspiraba a volver a ser el candidato a la gobernación por el PNP. Antes de ocupar la silla de mayor rango en el Negociado de la Lotería, la hija de la senadora Padilla Alvelo trabajó como oficial ejecutiva en Hacienda de 2017 al 2020, según su página de la red profesional LinkedIn. De ganar $4,674, su cheque de enero de 2021 llegó de $9,548, según documentos gubernamentales a los que el CPI tuvo acceso. Huertas Padilla cobró esa cantidad mensualmente hasta marzo del año pasado, cuando la cifra aumentó a $10,529, según datos provistos por Hacienda.

Lorna Huertas Padilla Participando de una actividad del PNP, junto al gobernador Pedro Pierluisi y su madre, la senadora Migdalia Padilla.

En septiembre de 2014, Huertas Padilla recibió de la Cámara de Representantes un contrato por $66,000 por consultoría administrativa durante diez meses con el representante del PNP Antonio “Tony” Soto Torres. En abril del 2015, recibió un aumento de $1,680. Es decir, cobró unos $8,280 mensuales por brindar “asesoría en todo lo relacionado a las comunidades, escuelas, entre otros”, además de reforzar las investigaciones y propuestas para el trabajo legislativo. Soto Torres era el representante de los distritos de Cataño, Guaynabo y Bayamón. Este último es el mismo distrito de Migdalia Padilla Alvelo.

Cuando todavía no vencía su contrato en la Cámara, en junio de 2015, Huertas Padilla fue contratada para brindar servicios de asesora en asuntos electorales y administrativos al Comisionado Electoral del PNP en la CEE, Jorge Dávila Torres.

Al mes siguiente, en julio, regresó a la oficina del representante Soto Torres, esta vez por $7,900, para prestar servicios solo por 15 días. Según su página de LinkedIn, Huertas Padilla terminó su bachillerato en 2019. Por lo tanto, todos estos contratos se le otorgaron sin que siquiera contara con su título universitario en Administración y Gestión de Empresas.

El chat

Al menos seis integrantes del chat de la Lotería, Rafael Ramos Pérez, Heidi Hernández Olivo, Luis San Inocencio Santiago, Carlos Calderón Ayala y Luis Daniel Figueroa Reyes, todos empleados del Negociado dirigido por Huertas Padilla, participaron en una elección interna del PNP en Ponce en el 2022, en la que se seleccionó al presidente local de la colectividad y actual candidato a alcalde penepé, Pablo Colón Santiago. Uno de ellos expresó en el chat que lo hicieron porque es “nuestro compromiso como equipo y nuestra jefa”.

El chat sirvió de plataforma durante la elección interna en Ponce para mantener comunicación sobre cómo iban los procesos de votación en las diferentes unidades, cuántas personas participaban, si los alimentos estaban llegando a los centros de votación y hasta para burlarse de los propios votantes del PNP, en particular de personas mayores, y llamarle “viejo verde” al candidato Colón Santiago. Su contrincante fue José Alberto Banchs.

Captura de pantalla de extractos del chat “Loterías’ Team!”.

En este chat también comentaban sobre las personas que hacían críticas a las gestiones del Negociado en las redes sociales. Los mensajes no procuraban resolver el supuesto problema señalado, sino censurar la crítica presentada y minimizar al querellante e incluso buscar cómo perseguirlo.

Por ejemplo, el 8 de marzo de 2022, Huertas Padilla compartió capturas de pantalla de comentarios que realizó una persona haciendo acusaciones de corrupción en su dependencia en la sección de comentarios de Facebook del programa televisivo Rayos X.

Captura de pantalla de extractos del chat “Loterías’ Team!”.

“Sí, nosotros tenemos un chat del equipo de trabajo [del Negociado de las Loterías]”, le dijo Huertas Padilla al CPI en la entrevista previa a su renuncia, sin precisar si se trataba de “Loterías’ Team!”. “Se discuten varias cosas ahí de diferentes temas. Ese chat es viejo. Tendría que verificar quiénes eran los participantes”, sostuvo.

Cuando se le preguntó si integrantes de este grupo de WhatsApp, que también estaban bajo su supervisión, tenían algún parentesco con ella, dijo categóricamente que no. “Ni grado de consanguinidad ni afinidad conmigo”, subrayó. En sus redes sociales, Rafael Ramos Pérez se identifica como su “hermano” y reconoce a la hija de Huertas Padilla como su “ahijada”, además de que se les ve compartiendo en fotos en decenas de actividades familiares. “[Rafael] es amigo mío, pero eso no es ni grado de consanguinidad ni grado de afinidad”, insistió.

Foto tomada de Facebook Rafael Ramos Pérez, empleado del Negociado, ha compartido fotos en las redes junto a la senadora Migdalia Padilla Alvelo, quien ha estado acompañada de su hija Lorna Huertas Padilla, ahora ex secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería.

Huertas Padilla aseguró al CPI que ella no es especialista en planillas ni contable. Cuando se le preguntó si cobró por llenar las planillas a sus empleados utilizando el chat, dijo: “Si alguno de los compañeros tiene algún proceso o algo que necesitaba ayuda con SURI o algo así, pues claro, siempre se ha ayudado […] Entre amistades por ATH Móvil, nosotros nos mandamos dinero del uno al otro por diferentes razones. Tendría que verificar. No recuerdo ahora mismo lo que me estás hablando”.

Al ser abordada sobre estos temas, la ahora ex secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico alegó que tampoco recordaba si había participado en la elección para elegir al presidente del PNP en Ponce en el 2022. Por otro lado, reconoció haber trabajado en la campaña de Pierluisi. “Yo trabajaba en la parte de operaciones de campo en mi tiempo privado, fuera de horas laborables”, dijo.

Múltiples señalamientos a la Lotería Tradicional

Mientras las conversaciones del chat “Loterías’ Team!” mantenían un tono informal, la operación del Negociado de las Loterías de Puerto Rico carecía de controles internos que podrían provocar infracciones de leyes, procedimientos y reglamentaciones aplicables, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG), con fecha del 10 de septiembre de 2024, sobre las operaciones de la Lotería Tradicional entre enero de 2021 y mayo de 2024.

La OIG evaluó los controles internos del Negociado en la impresión de billetes de la Lotería Tradicional y encontró una ausencia de controles y deficiencias en los procesos de impresión y preparación de billetes.

“Son cosas más administrativas, ni siquiera técnicas, porque no van directamente en contra de la operación”, le dijo al CPI Huertas Padilla.

Asimismo, la OIG halló deficiencias en el control de acceso físico a las oficinas de Impresión de Billetes, Preparación de Billetes y Reimpreso de Billetes. Además, la OIG detalló fallas relacionadas con el control de autenticación en la impresora de billetes, así como falta de control con el papel de seguridad en blanco para la impresión de billetes y ausencia de mecanismos para que la Sección de Pagos pueda identificar billetes falsos.

Además de la responsabilidad de Huertas Padilla como secretaria auxiliar del Negociado, la persona encargada de las operaciones en la Lotería Tradicional desde abril de 2023 es Rafael Ramos Pérez, un participante frecuente del chat, quien se refiere a Huertas Padilla como una “hermana”, y a su hija como “mi ahijada” en las redes sociales.

Finalmente, la OIG identificó reglamentos sin actualizar conforme a las leyes vigentes y los cambios administrativos, operacionales y organizacionales ocurridos en el Negociado. Por ejemplo, el informe señaló que, a diciembre de 2023, cuatro manuales de procedimientos internos ー de los cuales tres están relacionados con billetes de lotería ー no se actualizaban desde septiembre del 2000.

Ese señalamiento es importante porque, según detalló el informe de la OIG, “impide que cada área de trabajo y empleados conozcan de antemano las acciones a tomar en el proceso de los cuales son responsables para poder fijar responsabilidades sobre el mismo”. Además, “propicia que no se observen procedimientos uniformes ni adecuados para regir las operaciones, con los consiguientes efectos adversos para el Negociado”.

El Departamento de Hacienda, por medio de su secretario interino Nelson Pérez Méndez, defendió las ejecutorias del Negociado en los comentarios que vertió sobre los hallazgos del informe, pero la OIG determinó que no se justificaban y los seis señalamientos prevalecieron en el documento como hallazgos de la auditoría.

En entrevista con el CPI, Pérez Méndez aseguró que el informe trata “de ver cómo podemos seguir mejorando”. Desde su óptica, los seis señalamientos de la OIG lo que dan es “perspectiva”.

Por su parte, Huertas Padilla minimizó las deficiencias encontradas en la auditoría de la OIG.

“Son situaciones administrativas, y de por sí ya habían procesos que se estaban evaluando”, afirmó el Secretario interino de Hacienda.

Añadió que el informe “se suma a lo que se venía haciendo en el Negociado para poder mejorar los procesos”. Sin embargo, no precisó qué se ha hecho, si algo, para lograr esas “mejoras”.

Según Pérez Méndez, personal de la la OIG “siempre está ahí durante los sorteos, el proceso, evalúan y están ahí continuamente”.

“La mejor manera para que usted pueda comprobar que la Lotería está haciendo el trabajo que tiene que hacer son los ingresos. O sea, hemos ido en aumento, no ha habido ninguna disminución en los ingresos, que esa es la parte principal de la Lotería, vender los boletos”, añadió el Secretario interino.

Del año fiscal 2020-21 al 16 de mayo del año fiscal 2023-2024, la Lotería generó ingresos por $890 millones por ventas de billetes, equivalentes a $223 millones anuales aproximadamente, de acuerdo con el informe de la OIG.

Atornillamiento con aumentos salariales

Huertas Padilla está satisfecha con el desempeño operacional del Negociado, cuyo organigrama tuvo cambios importantes, tanto en la Lotería Tradicional como en la Lotería Electrónica. En el Negociado se crearon puestos de carrera que beneficiaron a algunos de los empleados de confianza en el chat, pudo confirmar el CPI mediante documentos a los que tuvo acceso e información que entregó Hacienda. Además, los salarios de funcionarios que conforman el chat aumentaron dramáticamente durante este cuatrienio, según documentos revisados por el CPI.

De acuerdo con Huertas Padilla, la creación de estos puestos de carrera fue “para bien”. Aseguró al CPI que esos empleados “son personas que ahora están trabajando, que conocen lo que es la operación de las loterías y la administración de las loterías […] y ha funcionado de lo más bien”.

Estos nuevos puestos de carrera, cuyas convocatorias cerraron hace alrededor de cuatro meses, aseguraron la permanencia en la agencia de personas cuyos vínculos con Huertas Padilla trascienden el escenario laboral y que en su mayoría son residentes en Bayamón, municipio del que su madre es senadora.

Heidi Hernández Olivo, Carlos Javier Calderón Ayala y Jayson Torres, Activistas y donantes del PNP, obtuvieron aumentos y puestos de carrera bajo el liderato de Lorna Huertas Padilla en el Negociado de la Lotería.

Heidi Hernández Olivo es sobrina de la expresidenta cameral por el PNP Zaida “Cucusa” Hernández Torres, y fue empleada de la Cámara de Representantes cuando Jenniffer González era presidenta. Hernández Olivo fungió como Directora Auxiliar de la Lotería Tradicional hasta septiembre de 2024, según supo el CPI. Su página de LinkedIn establece que se graduó de maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Ana G. Méndez en el 2020. Entre febrero de 2021 y abril de 2023 recibió dos aumentos. De cobrar $4,532 mensuales entre abril de 2017 y enero de 2021, su salario aumentó a $6,839 en 2023. El CPI no recibió respuesta de una petición de entrevista a Hernández Olivo, quien ahora ocupa el puesto recién creado de coordinadora interagencial con un salario de $5,950.

Aunque se refleja una reducción de su salario, el Coordinador Interagencial es un puesto de carrera, lo que garantiza la permanencia en la agencia.

La práctica de colocar a empleados de confianza en puestos de carrera, que no cuentan con los méritos y las competencias para “atornillarlos” en caso de que ocurra un cambio en la administración del Gobierno, ha sido ampliamente criticada.

“El principio del mérito no sólo se ha lacerado, sino que se ha pateado, golpeado, totalmente violentado en Puerto Rico”, dijo al CPI Palmira Ríos González, experta en asuntos de administración pública. En síntesis, el principio del mérito significa que todos los empleados públicos serán reclutados sin discriminar a base de su capacidad y desempeño de las funciones inherentes al puesto.

Ríos González comentó la importancia de elevar el principio del mérito a rango constitucional, pues daría más fuerza para defenderlo ante los reclutamientos cuestionables. “Estas relaciones de amiguismo, de familia y los de personas que no tienen la preparación y la formación para ocupar los cargos realmente le hacen un daño terrible al país, a la gente y al servicio público”, dijo la exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Otro que vio su salario aumentar significativamente fue el Director Auxiliar de la Lotería Electrónica, Carlos Javier Calderón Ayala. Su perfil de LinkedIn indica que cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Phoenix. Al igual que Hernández Olivo, su sueldo mensual entre enero de 2021 y febrero de 2023 fue de $4,532. En febrero de 2023, su salario aumentó a $6,839. Llegó al Negociado en 2021 como Oficial del Negociado de la Lotería. Antes trabajó por 10 años en el Municipio de San Juan y fue asesor legislativo en el Senado. En 2015, fue uno de los funcionarios nombrados en destaque a la oficina del comisionado electoral del PNP en la CEE. Calderón Ayala pidió al CPI que cualquier petición de entrevista se gestionara con Vilmar Trinta Negrón, directora de comunicaciones del Departamento de Hacienda. El CPI envió las preguntas, pero se negó a contestar. Ahora, Calderón Ayala es el Subdirector de la Lotería Tradicional, un puesto de carrera nuevo en el Negociado y con salario mensual de $6,542, confirmó el CPI con Hacienda.

El mismo puesto también se creó en la Lotería Electrónica. Desde septiembre, Jayson Torres ocupa esa silla, según su página de LinkedIn. Torres ya había trabajado en la Lotería Electrónica por 11 meses el año pasado devengando un salario de un poco más de $4,500. Antes de regresar este año, estuvo como Asesor de Asuntos Municipales en La Fortaleza y Jefe de Personal en el Departamento de Seguridad Pública, donde llegó a cobrar $11,365. Por 10 años, Torres laboró en diferentes puestos en el Municipio de Yauco bajo la administración del exalcalde novoprogresista Abel Nazario, convicto por corrupción. Indica que en 2022 completó una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez. En las conversaciones del chat a las que el CPI tuvo acceso, Torres no participó. A la petición del CPI para entrevistarlo, Torres no contestó. En septiembre de este año, su salario es de $6,240, según documentos verificados por el CPI.

Cuando se le preguntó por qué se crearon las posiciones de subdirectores de las Loterías, Huertas Padilla dijo que debido al plan de clasificación del Departamento de Hacienda se crearon estos puestos en todos los negociados de la agencia, y que este asunto debía ser consultado con el área de Recursos Humanos. Hacienda cuenta con otros 10 negociados, según un organigrama publicado en su página web.

¿Quiénes ocupan los puestos de directores de las loterías actualmente?, cuestionó el CPI. Huertas Padilla preguntó a la directora de comunicaciones Trinta Negrón, quien estuvo en la entrevista vía telefónica, si podía contestar. Trinta Negrón dijo al periodista del CPI que “hay directores de las Loterías y te vamos a entregar el organigrama”. Al cierre de esta edición, el organigrama llegó sin los nombres en esos puestos.

En febrero de 2021, Rafael Ramos Pérez cobraba $4,532 mensuales como Oficial de Lotería. En abril de 2023, fue nombrado Ejecutivo de la Lotería Tradicional con un salario mensual de $5,471, es decir, un aumento de $939 al mes o $11,268 más al año. Al ser contactado por el CPI, Ramos Pérez también solicitó que se canalizaran las preguntas con la directora de comunicaciones de Hacienda. Al cierre de esta historia, Trinta Negrón dijo que Ramos Pérez no contestaría cuál es su preparación académica y profesional para trabajar en el puesto que ocupa en el Negociado de las Loterías y cuál es su relación con la familia Huertas Padilla, entre otras preguntas.

Rafael Ramos Pérez Tiene una relación estrecha con la familia Huertas Padilla desde hace más de 26 años, según él mismo publicó en las redes sociales.

En el chat, Ramos Pérez tomó fotos de reuniones virtuales con funcionarios del Departamento de Hacienda, manipuló una de las imágenes con un enfoque sexual y luego la circuló en el chat donde otros funcionarios, incluyendo a la propia Huertas Padilla, participaron en la conversación.

Luis Daniel Figueroa Reyes también participó como funcionario en el evento del PNP para elegir su presidente en Ponce. Su escala salarial aumentó significativamente desde que Huertas Padilla se convirtió en su jefa. De cobrar $1,991 entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, vio un aumento de salario de $3,139 mensuales a partir de octubre de 2021 como Ayudante Especial. En mayo de 2022, volvió a tener un aumento de sueldo que le llevó a $4,495 mensuales como Director de Lotería. A partir de junio de 2024, comenzó a cobrar $4,328 como Oficial Ejecutivo. Cuando el CPI lo contactó, Figueroa Reyes dijo que no podía atender la llamada porque se encontraba en una reunión, y no devolvió la misma.

Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, comentó que cuando se contratan personas “que no tienen los valores correctos y la experiencia necesaria para ejecutar, pues menos se va a dar que ejecuten correctamente”. Esto hace que se desvíe la misión y el objetivo del estado y de lo que es un servidor público y afecta la empleomanía, los recursos y la capacidad gubernamental de servir.