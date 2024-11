Jenniffer González asegura que carta de Bad Bunny unirá más al PNP

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, respondió a las expresiones realizadas por el exponente urbano, Bad Bunny, quien solicitó a los miembros de la colectividad que preside que voten en contra de su candidatura.

“Cuando odias a alguien, en el caso de él, a los estadistas, es triste, yo quiero un Puerto Rico donde quepamos todos”, expresó durante un evento realizado en el centro comercial Plaza Las Américas.

A pesar de que el exponente urbano aclaró que sus expresiones de “Muerte al PNP” fueron contra la estructura del partido y no sus electores, la presidenta de la colectividad, acusó al exponente urbano de fomentar el odio contra los electores que se identifican con el PNP.

“Cuando tú llamas al exterminio, muerte a una persona, nosotros no tenemos que recurrir al odio. Yo respeto al que piense distinto a mí, yo como gobernadora, quiero un Puerto Rico donde quepamos todos, yo creo que él tildar en esa carta de brutos a los PNP, de hablar que no tenemos la capacidad de pensar, creo que lo que ha hecho es unir a todos los PNP a salir a votar para darnos a respetar”, añadió.

La carta que fue publicada en la edición impresa del periódico Metro Puerto Rico, va dirigida especialmente a los ciudadanos que por años se han identificado con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y les hace una invitación a votar diferente y no ser “cómplices” de los partidos que han gobernado por los pasados años.

“Esta carta está dirigida exclusiva y únicamente al pueblo estadista, no a los políticos que se aprovechan de ellos. Vuelvo y repito; este mensaje es para la gente del pueblo que se cataloga como “estadista”, aquellos que dicen que son “Penepé”. Dicho eso, la indignación y el coraje que llevo sintiendo hace mucho tiempo por el mal gobierno, el mal manejo de fondos públicos y la corrupción a manos del PARTIDO NUEVO PROGRESISTA desde que yo era un niño, me han llevado a reaccionar y decir cosas que a ustedes les pudo haber impactado un poco y algunos quizás no lo tomaron de la mejor forma. Como por ejemplo la frase que dice: “Muerte al PNP”, comienza diciendo.

Posteriormente, el exponente urbano indica que no quiso ofender a ningún ciudadano al utilizar la frase “Muerte al PNP” en la canción improvisada que realizó en el podcast del influencer “El Tony”.

“No me arrepiento de ninguna de mis expresiones, ya que fueron sinceras y honestas; ironía, ya que la canción se trata de una mentirosa y de un partido deshonesto y corrupto. “Muerte al pnp” jamás fue un mensaje dirigido a ustedes el pueblo estadista, no fue para la gente “penepé”. Al contrario, fue en defensa de ustedes también, pues dicho partido le ha fallado a todos; le ha fallado a los independentistas, a los estadolibristas, a ustedes los estadistas y a los que ni siquiera piensan en el estatus, en fin, el partido PNP le ha fallado a todos y a todas en este país. Yo jamás le desearía la muerte a un ser humano, y mucho a menos a compatriotas puertorriqueños ni por más diferencias que existan en nuestras ideologías y maneras de pensar. Jamás y nunca le desearía la muerte al pueblo “penepé”, pues le estaría deseando la muerte a miembros de mi propia familia y amistades, incluyendo a mis... na, mejor hablo de eso otro día. “MUERTE AL PNP” no es la muerte de algún ser humano, “MUERTE AL PNP” es la muerte del partido que le ha fallado al pueblo, que le ha robado al pueblo, que le ha mentido al pueblo, que le ha faltado el respeto al pueblo y cuando digo “al pueblo” los incluyo a ustedes, pues ustedes también son parte del pueblo. A ustedes también se les va la luz todos los días mientras cada vez te la cobran más cara. A ustedes también les robaron el dinero de las pensiones. A ustedes también les toca ir a hospitales hecho cantos, sin especialistas ni medicinas. A sus hijos y nietos también les han cerrado escuelas y le han robado el dinero de educación”, lee parte de la carta.

Del mismo modo, pide a los estadistas que no piensen que el evento electoral del próximo martes son relacionadas al estatus de la isla en una decisión de “estadidad vs. independencia”.

“Estas elecciones no son de estadidad vs independencia, no son de la izquierda vs la derecha, ni del comunismo, socialismo y todos los disparates que se han inventao’ para tratar de engañarlos una vez más a base de mentiras. Estás elecciones son las de El PUEBLO vs LA CORRUPCIÓN. Son las elecciones de EL PUEBLO vs LA MENTIRA, EL ENGAÑO Y LAS FALTAS DE RESPETO. Son las elecciones de EL PUEBLO vs EL PNP. Y como les dije horita, ustedes son parte del pueblo, y el pueblo al pueblo debe salvar. Estas elecciones son de los que aman su tierra vs los que quieren venderla. Por eso uno de mis billboard decía “quien vote pnp no ama a Puerto Rico”, añade.

Martínez Ocasio realiza diversas críticas al PNP, especialmente por los casos de corrupción contra miembros de la colectividad y hace mención del chat de Telegram del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, manifestaciones de las cuales fue parte en el verano del año 2019.

“El 5 de noviembre es hora de darnos a respetar, y dejarle saber que NO toleraremos más corrupción. Es el momento de decirles que a ti no te vuelven a coger de lo que no eres. Tanto el PNP como el PPD, le han hecho creer que usted le debe lealtad a ellos y eso no es así. Usted le debe lealtad al único partido que realmente es de nosotros, el partido que siempre estará para defendernos, y ese partido es EL PUEBLO. Este próximo 5 de noviembre tendremos la oportunidad de hacer historia, de hacerlo correcto y enmendar errores del pasado; por nuestro presente y por nuestro futuro. Este 5 de noviembre usted decidirá, si será UN PNP CÓMPLICE o UN ESTADISTA CON EL PUEBLO”, concluyó.

Durante los pasados meses, el exponente urbano ha realizado varias expresiones políticas y se ha insertado en la campaña política con anuncios pagados en televisión y billboards en las principales vías públicas del país.