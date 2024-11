Grupo de inmigrantes exhortan a la ciudadanía a votar por la palma

Un grupo exiliados políticos e inmigrantes de distintas nacionalidades instaron a la ciudadanía puertorriqueña a considerar el voto a favor de Jennifer González y el colectivo del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones del 5 de novimebre.

Los exiliados cubanos y activistas políticos destacaron su apoyo hacia González como la candidata que representa un “futuro prometedor y de estabilidad para Puerto Rico”.

Entre los miembros del grupo se presentaron: Ana González, expresidenta de una organización de derechos humanos (Casa Cuba), y Roberto López, exiliado cubano que ha dedicado su vida a la defensa de la libertad de expresión. También se sumó Kemel Jamis, un activista reconocido como preso político en su país de origen, y Gerardo Moren, otro ferviente defensor de la democracia.

Este grupo diverso, que también incluye a Pedro Ruiz, un influyente miembro de la comunidad de radio y arte, Gustavo Mesa de Colombia, y Nayreth Rios de Venezuela, consideraron que la participación ciudadana y el respaldo a González es un paso fundamental para fortalecer la democracia y el desarrollo de la isla.

“Vengo aquí genuinamente ante la preocupación de que Puerto Rico pudiera ser el próximo Cuba. Escucho lo mucho que dice la prensa y las redes sociales, y es alarmante porque así mismo me cuentan mis padres y mi familia, de cómo fue aquel lobo vestido de caperucita, donde le hacían creer a la gente lo que no era. Llegaron a perderlo todo y a quitarle todo. Tuvieron que salir de Cuba sin nada… Gracias a Dios en Puerto Rico encontraron libertad para poder luchar por la familia y gracias a eso estoy aquí. Me preocupa el futuro de mis hijos y el futuro de mi familia…”, relató Gonzalez en una conferencia de prensa organizada en San Juan, en compañía de dos expresos políticos cubanos quienes también narraron sus historias.

Los miembros del grupo subrayan la importancia de votar en las elecciones como un derecho fundamental y una responsabilidad cívica. Enfatizan que la participación activa de la ciudadanía será determinante en la construcción de un Puerto Rico más próspero y unido. En sus declaraciones, animaron a la comunidad a ejercer su derecho al voto con conciencia y responsabilidad, señalando a Jennifer González como la líder que mejor representa sus aspiraciones de cambio y progreso para la isla.

“Como extranjeros y exiliados, entendemos el valor de la libertad y la importancia de tener líderes comprometidos con el bienestar del pueblo”, agregó Roberto López. “Puerto Rico tiene una gran oportunidad para construir un futuro sólido y digno, y creemos firmemente que Jennifer González es la persona adecuada para encaminar a la isla hacia ese horizonte”.