Trumpista dice que boricuas que voten por Harris deben regresar a la isla: “vete a la m!3rda”

Brenden Dilley, quien es defensor de Donald Trump y del Movimiento MAGA, utilizó sus plataformas digitales para realizar fuertes comentarios contra Puerto Rico e indicó que los boricuas que viven en Estados Unidos que apoyen a Kamala Harris deberían regresar a la isla.

Los comentarios de Dilley surgen en la misma semana que el comediante Tony Hinchcliffe catalogó a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” durante un evento de campaña de Trump. El acto de Hinchcliffe también incluyó comentarios lascivos y racistas sobre hispanos, judíos y negros.

“Si hay puertorriqueños que están dispuestos a entregar Estados Unidos al comunismo por un comediante que hace una broma, vete a la m**rda, vete de regreso a Puerto Rico (...) No tienes derecho a quejarte de cómo la gente percibe tu sucia isla. Punto. Y si estás dispuesto a votar en contra de Donald Trump, porque un comediante hizo una broma sobre el hecho de que el territorio, nación, donde c@r@j0 estás, está lleno de basura, vete a la m**rda”, expresó en un video publicado en las redes sociales.

“Si eres puertorriqueño, sabes exactamente cuál es el problema con tu isla. He estado allí. He visto lo jodidamente sucio que es. He visto el crimen violento. He visto la pobreza, y he visto la maldita basura. Y entonces, sí, hubo una broma hecha a tu maldita costa. Y no sería gracioso si tu isla no fuera en realidad un montón de basura flotante. Así que en realidad no vas a impactar esta elección de manera negativa, sin importar cuántas señales de virtud hagas sobre esta estúpida historia”, añadió Dilley.

Los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe provocaron una ira particular dada la importancia electoral de los puertorriqueños que viven en estados clave. La campaña de Trump dio el inusual paso de distanciarse de la broma de Hinchcliffe sobre Puerto Rico, pero no de otros comentarios.

El presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, Ángel Cintrón, dijo que el comentario de Hinchcliffe era un “pobre intento de comedia… vergonzoso, ignorante y totalmente reprobable”.

Hablando antes del evento a ABC News, Trump dijo que no conocía al cómico que entregó los insultos más atroces, pero tampoco denunció los comentarios.

“No lo conozco, alguien lo puso allí. No sé quién es”, dijo, según la red, insistiendo en que no había escuchado los comentarios de Hinchcliffe. Pero, cuando se le preguntó qué pensaba de ellos, Trump “no aprovechó la oportunidad para denunciarlos, repitiendo que no había escuchado los comentarios”, informó ABC.