HEEND denuncia que receso en la UPR es un “tranque patronal” para evadir conflicto laboral

El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Carlos De León, acusó el jueves al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, de decretar un receso académico y administrativo como una “táctica para evadir su responsabilidad en el conflicto laboral con el Sindicato de Trabajadores antes de las elecciones”.

“El receso de Halloween decretado por el presidente Ferrao es, en efecto, un tranque patronal para evadir su responsabilidad de atender el conflicto obrero-patronal que tiene con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico antes de las elecciones. Evidentemente, esta orden viene para proteger a la candidata oficialista de la administración del gobierno saliente”, expresó De León en declaraciones escritas.

El líder sindical reclamó que los días 31 de octubre, 1, 4 y 6 de noviembre no sean descontados de licencia alguna para los empleados. “Reclamamos una administración responsable que atienda nuestros reclamos sin evadirlos y que administre correctamente el primer centro docente del país”, añadió.

De León exigió al presidente de la UPR que cumpla con todos y cada uno de los 135 artículos negociados, ratificados y firmados entre las partes. “La responsabilidad de la estabilidad fiscal y laboral de la Universidad de Puerto Rico es de él, su equipo de trabajo y la Junta de Gobierno”, puntualizó.

El presidente de la UPR anunció un receso académico y administrativo desde el jueves 31 de octubre hasta el miércoles 6 de noviembre de 2024, para todas las unidades académicas de la institución, con excepción del Recinto Universitario de Mayagüez. Se informó que algunos recintos fungirán como centros de votación durante el periodo eleccionario.

Las clases y labores administrativas se reanudarán el jueves 7 de noviembre de 2024. El receso ocurre en medio de un paro de labores del Sindicato de Trabajadores.

“Vamos a continuar dialogando con los líderes del Sindicato de Trabajadores hasta llegar a unos acuerdos que favorezcan a ambas partes”, dijo Ferrao en declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente del sindicato, David Muñoz, sostuvo que retomarán el paro una vez se reanuden las labores. “Esperamos que el cierre declarado por la administración no implique que no se continúe en la búsqueda de soluciones a nuestros reclamos. La administración tiene la responsabilidad de identificar alternativas a nuestros planteamientos indistintamente de que haya o no actividad universitaria. El receso no puede significar un detente a la identificación de soluciones a lo establecido en la estipulación de septiembre. De lo contrario, al regreso del receso, el paro continuará indefinidamente”, expresó Muñoz.

La HEEND y el Sindicato de Trabajadores mantienen reclamos laborales hacia la administración universitaria, exigiendo el cumplimiento de acuerdos y mejores condiciones de trabajo.