Esperaron un año para atender caso sobre presunta agresión sexual en Victoria Ciudadana

La candidata al Senado por el distrito de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí, indicó este miércoles que la denuncia verbal sobre la alegada agresión sexual dentro del partido ocurrió hace aproximadamente un año.

A pesar de que la carta donde se denuncia la agresión sexual tiene fecha de octubre 2024, Seguí confirmó que la integrante del MVC realizó la queja verbal en diciembre del año pasado.

“Fue en diciembre de 2023 y ocurrió en octubre de 2023. Un año. (...) Si vas donde mi, y me das una queja, yo voy confidencialmente a hacer lo que tu me pides. Yo no puedo violentar ese derecho importante. Más personas pueden tener la certeza de venir a donde mi y yo velar por el acompañamiento y confidencialidad”, dijo Seguí cuando los panelistas de Jugando Pelota Dura la cuestionaron por el tiempo que tomó atender el caso.

La procuradora interina de las Mujeres, licenciada Madeline Bermúdez, confirmó que tras conocer la denuncia de conducta constitutiva de violencia sexual entre miembros del MVC, se ha remitido un referido al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, y al comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López.

“Como procuradora de las Mujeres, censuro este y cualquier acto que lacere la honra, dignidad e indemnidad sexual de las mujeres en Puerto Rico. Condeno enérgicamente cualquier acto de agresión sexual y reafirmo mi compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Puerto Rico”, expresó Bermúdez en declaraciones escritas, quien también informó que su oficina ha iniciado una investigación sobre el caso.

La procuradora añadió que, debido a la gravedad de las alegaciones, solicitó al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico que tomen conocimiento de la denuncia y actúen según su deber ministerial.

Bermúdez subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en la isla.

“Desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de un entorno seguro y justo para todas. Creemos firmemente que la cooperación con el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico es crucial para alcanzar estos objetivos y garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y atendidas”, concluyó la procuradora interina.

Por su parte, la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, se expresó sobre la situación.

“Se ha circulado una carta fechada 24 de octubre suscrita por una integrante del Movimiento Victoria Ciudadana donde relata un incidente descrito como de violencia de género por parte de un compañero del MVC hacia otra compañera también del MVC. No mencionamos sus nombres porque no tenemos autorización a hacerlo y porque se han iniciado los procedimientos de investigación de nuestros protocolos para estos casos. Una vez recibida la carta se remitió como es el proceso para la investigación correspondiente”, indicó Rivera Lassén en declaraciones escritas.

“Independientemente del manejo de la carta circulada hoy a los medios, es nuestra responsabilidad seguir los procesos y buscar consentimiento de las personas mencionadas. En el Movimiento Victoria Ciudadana valoramos la protección de los espacios libres de violencia de género y por eso una vez recibida la carta, como se ha dicho, iniciamos el proceso reglamentario inmediatamente. Cualquier comentario tergiversando la atención dada a esta situación falta a la verdad. Incluso mezclar una situación anterior que también se atendió inmediatamente se tuvo conocimiento, en lo correspondiente al MVC, es manipular también la verdad con fines político partidistas”, añadió.

Rivera Lassén también respondió a las críticas de las candidatas del Partido Popular Democrático (PPD).

“Si las candidatas del Partido Popular Democrático quieren dar a conocer sus candidaturas tratando de atacarnos se equivocan de partido para atacar. Les deseo suerte en sus aspiraciones y espero que se les conozca por sus propuestas de país y compromiso con la verdad. No es lo que están demostrando”, afirmó.

La candidata al Senado por el MVC, Rosa Seguí, también reaccionó a las denuncias.

“A nadie debe sorprender la expresión más reciente del desprestigio y la decadencia admitida por el propio liderato del Partido Popular Democrático. Hoy un grupo de mujeres de ese partido convocó a una conferencia de prensa para divulgar irresponsablemente información sobre la cual no tienen conocimiento directo. Al hacerlo no solo violan la intimidad de una persona que alegan sufrió violencia de género, sino que la revictimizan”, expresó Seguí en declaraciones escritas.

“Tergiversar hechos, en su afán de cobrar alguna relevancia en la contienda electoral de San Juan, sin importarle ni tener el consentimiento de la persona, resulta tan grave como lo que alegan. Esta desagradable expresión revela el oportunismo político más bajo y mezquino. Esta acción de las candidatas del PPD demuestra que les importa más el oportunismo político que salvaguardar la intimidad y respetar la autonomía de las mujeres”, agregó.

Seguí destacó que el MVC tiene protocolos específicos para atender estos casos.

“El Movimiento Victoria Ciudadana tiene un compromiso firme con la erradicación de la violencia de género en todas sus modalidades, y contrario a lo que alegaron hoy, tiene protocolos específicos para atender estos casos. Dicho protocolo requiere que la parte querellante tenga conocimiento directo de los hechos. Hay que respetar la voluntad de las sobrevivientes y víctimas. Apoyarlas en sus decisiones y respetar su agencia. Esto fue lo que hice”, sostuvo.

“De mi parte, les reitero a todas las personas que velo celosamente y ofrezco un espacio seguro a quienes se me acerquen con cualquier queja o denuncia, siempre validando lo que me dicen y respetando sus deseos de intimidad, privacidad y confidencialidad. Mi compromiso es y seguirá siendo actuar inmediatamente desde el acompañamiento y desde el respeto a la persona y a la confidencialidad solicitada. Rechazamos las calumnias y el libelo cuya intención es manchar mi reputación”, concluyó Seguí.

Las declaraciones de la procuradora y las reacciones del MVC surgen luego de que varias candidatas y voluntarias del Partido Popular Democrático denunciaron el martes lo que catalogaron como inacción por parte del Movimiento Victoria Ciudadana ante un alegado caso de hostigamiento sexual en el partido.

Según se alega en una carta escrita por Karen De León, coordinadora electoral del MVC, la cual fue enviada a la candidata a comisionada residente, Ana Irma Rivera Lassén, una funcionaria de la campaña de la candidata al Senado, Rosa Seguí, acusó de agresión sexual a un compañero funcionario de dicho partido.

En la copia de la carta suministrada por el PPD se omiten los nombres de los involucrados. Las candidatas del PPD hicieron referencia a lo que entienden fue “inacción” del MVC en pasados incidentes, incluyendo un caso en el que dos empleadas del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y funcionarias del MVC denunciaron por acoso laboral al legislador municipal Joel Vázquez Rosario.

El PPD enfatizó en los hechos que supuestamente ocurrieron durante un viaje de varios funcionarios del MVC para tomar un curso de comunicación política y participar en otros eventos relacionados. Las populares sostuvieron que, tras los alegados hechos, la víctima comunicó lo sucedido a Seguí, quien, según ellas, se limitó a llamar al presunto agresor y coordinar una conversación para que pidiera disculpas.

Ivonne Lozada, candidata popular al Senado, criticó específicamente a Seguí y a Rivera Lassén, afirmando que han “optado por ignorar la situación”. “De nada sirve tener la mejor plataforma para promover los derechos de las mujeres del país si ni siquiera le pueden garantizar los derechos, la dignidad y seguridad a las mujeres de su propio partido”, expresó Lozada.

Cuando se le preguntó a Lozada sobre el tiempo transcurrido desde los supuestos hechos, inicialmente respondió que habían ocurrido tan reciente como hace unas semanas, pero luego ajustó su respuesta a “hace unos meses”.

Entre las presentes en la conferencia de prensa también se encontraban Raquel Gauthier, candidata al Senado por el Distrito 2 de Bayamón; Swanny Enit Vargas Laureano, candidata a la Cámara por Acumulación; y Belmarie Ortiz González, candidata a legisladora municipal por San Juan.

Ante posibles especulaciones de que esta denuncia podría ser utilizada en beneficio del PPD a solo días de las elecciones, Lozada manifestó: “Muchos tildarán nuestra denuncia como un acto politiquero. Repudio la violencia contra las mujeres en los espacios políticos que limita esa capacidad de participación efectiva. Ese espacio lo defiendo no tan solo en mi partido, sino en todos los espacios políticos”, indicó la aspirante al Senado.