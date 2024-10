Votos sin contar pueden cambiar el resultado la noche de las elecciones, advierte el PNP

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, advirtió que el atraso de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) con el conteo del sufragio adelantado puede provocar que la noche de las elecciones no haya un resultado preciso sobre las elecciones generales.

Vega Borges dijo estar sumamente preocupado porque ayer no se había comenzado a contar un solo voto de los que ya habían llegado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El funcionario del PNP adjudicó el atraso a un cuello de botella en el cernimiento de los sobres y el proceso de clasificación de las papeletas antes de pasarlas por las máquinas de escrutinio electrónico.

Hasta ayer, la CEE había recibido casi 100 mil sobres de votos bajo la modalidad de adelantado por correo y ausente.

“Se supone que este es el primer voto o los primeros resultados que se reflejen en las elecciones. Si usted no ha contado hoy ni un solo voto, y solamente cuenta aproximadamente 10, 15, 20%; va a tener un 80%, sin contar. Mal calculado puede representar aproximadamente más de 90 mil electores que votaron, que ejercieron su derecho al voto (pero no se reflejarán). Cualquier candidato que esté prevaleciendo esa noche en la que vamos a estar recibiendo los números de los colegios, y esos números se van a estar reflejando, y si de estos que tenemos aquí en JAVAA usted no contó un 80%; ningún candidato que tenga aproximadamente una desventaja de 30 mil o 40 mil votos, le va a estar aceptando. Esa es mi preocupación constantemente y veo esto que no avanza”, dijo Vega Borges.

El comisionado sostuvo que ha reiterado a la presidencia de la CEE la necesidad de buscar un espacio que acomode más personas en JAVAA para agilizar el conteo de ese voto adelantado.

Precisamente sobre el voto adelantado han seguido surgiendo controversias como las entregas masivas de sobres en correos postales. Vega Borges insistió en que esa práctica no es ilegal y reconoció que el PNP organiza este tipo de recogido de sobres de electores en distintos puntos para llevarlos al correo.

“Tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista lo están haciendo (recogido y entrega de sobres a correos). Recordarás que el Partido Independentista, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad les dijeron a sus electores que no solicitarán el voto por correo, ni el voto adelantado […] ellos esperaban socavar esto. Y como hay aproximadamente más de 150 mil electores que solicitaron ese voto, ese voto más del 80% es del Partido Nueva Progresista”, apuntó Vega Borges.

Sin embargo, dijo que no cuenta con un número de cuántos sobres de electores han recogido o esperan recoger para llevar a correos postales.

El Movimiento Victoria Ciudadana llevó a los tribunales el manejo del voto adelantado por correo, específicamente en lo relacionado a los sobres que fueron devueltos a la CEE por problemas en las direcciones.

Máquinas saldrán de la CEE hasta un día antes de las elecciones

De otra parte, Vega Borges reconoció un atraso monumental en el calendario para enviar las máquinas de escrutinio electrónico a distintos pueblos de Puerto Rico. Se suponía que las máquinas debían salir este jueves. El comisionado electoral reconoció que las máquinas saldrán por filtración y que las de resguardo saldrían el día antes de las elecciones.

Del universo de máquinas, hasta ayer estaban listas con sus pruebas completadas cerca de la mitad. La expectativa es que para el 2 de noviembre hayan salido las máquinas de los colegios, pero las de resguardo saldrían hasta el mismo día 4 de noviembre. Las elecciones son el 5 de noviembre.

Vega Borges dijo que tiene sus diez dedos cruzados para que no haya algún error adicional que impacte ese calendario.