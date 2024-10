Carmen Yulín Cruz ejerce su derecho al voto: “las alianzas son una forma distinta de gobernar”

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, ejerció este miércoles su derecho al voto adelantando.

A través de la red social X (antes Twitter), la exalcaldesa de San Juan reveló que ejerció su derecho al voto “sin ataduras y con plena conciencia de que las alianzas son una forma distinta de gobernar”.

Además, compartió una foto utilizando una gorra de “Patria Nueva”, dejando entrever que votó por el candidato a la gobernación por la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez.

Cruz Soto anunció el año pasado su desafilición del Partido Popular Democrático (PPD). De hecho, en una entrevista radial el pasado mes de julio, la exalcaldesa de San Juan sostuvo que el PPD había perdido fuerza electoral y sintonía con las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

“El Partido Popular [Democrático] ha ido perdiendo su sintonía con las cosas que el pueblo de Puerto Rico quiere que se resuelvan. Es un partido que se regodea en las cosas buenas del pasado. Estamos a dos días de celebrar la Constitución del Estado Libre Asociado, y no puedo negar que el Puerto Rico en el cual crecí es producto de un desarrollo económico sostenido por el Estado Libre Asociado. Pero tampoco puedo negar que el Estado Libre Asociado, en su esencia práctica, murió,” dijo en entrevista con Radio Isla 1320am.

En ese momento, Cruz Soto confirmó que votó y volvería a votar por Manuel Natal Albelo para la alcaldía de San Juan. También mencionó que la candidatura de Jesús Manuel Ortiz “no conecta”.

“Durante toda mi vida, voté por el Partido Popular Democrático. En la última elección voté por Manuel Natal en San Juan, y voy a volver a votar por él, pero no he decidido cómo votaré para la gobernación. Al ver las propuestas, las únicas que estoy viendo ahora son las de Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz, quien es un hombre decente y honesto, pero parece que no conecta ni siquiera con la juventud de nuestro país,” expresó Cruz Soto.

Sobre la candidata del PPD para la alcaldía de San Juan, Terestella González Denton, señaló que “el que mucha culpa echa, tiene la lengua porque poco proyecto tiene en su futuro”.

Recordó su propia experiencia ganando la alcaldía de San Juan con una alianza programática basada en acuerdos que se cumplieron en un 90 por ciento, sin excusas y con dedicación a la ciudad.

“Ciertamente el Partido Popular no va a ganar en San Juan. Aquí estamos entre el alcalde Miguel Romero y Manuel Natal. Si el PPD se desangra en San Juan, se debilitarán sus posibilidades de ganar en otros municipios clave como Bayamón, Mayagüez, Carolina y Caguas. El Partido Popular se desangrará en lugares donde tiene fuerza, y eso no va a pasar,” concluyó.