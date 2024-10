Biden insinúa que partidarios de Trump son ‘basura’ tras insulto de comediante a Puerto Rico

El presidente Joe Biden criticó el martes a los seguidores de Donald Trump en respuesta al evento de campaña del candidato presidencial republicano durante el fin de semana en el Madison Square Garden, el cual estuvo cargado de una retórica grosera y racista.

En una llamada organizada por el grupo de defensa hispana Voto Latino, Biden respondió a un comediante que se presentó en el mitin de Trump, quien llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura”. Los comentarios iniciales de Biden fueron confusos.

PUBLICIDAD

“Apenas el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo, yo no conozco al puertorriqueño que conozco, el Puerto Rico de donde e... en mi estado natal de Delaware. Son personas buenas, decentes y honorables”, dijo.

El presidente luego agregó: “La única basura que veo flotando por allí son sus seguidores. Su satanización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense. Va completamente en contra de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido”.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden “se refirió a la retórica de odio en el mitin del Madison Square Garden como ‘basura’”.

Poco después, Biden recurrió a las redes sociales para aclarar personalmente lo que dijo.

“Hoy más temprano me referí como basura a la retórica de odio contra Puerto Rico que profirió el seguidor de Trump en su mitin en el Madison Square Garden, que es la única palabra que me viene a la mente para describirla”, publicó en la red social X. “Su satanización de los latinos es inconcebible. Eso fue todo lo que quise decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al referirse a los seguidores de Trump como “basura”, las declaraciones de Biden contradecían el mensaje que la nominada demócrata Kamala Harris busca transmitir en su intento por atraer a un grupo más amplio de votantes, incluidos republicanos desencantados. Poco después de los comentarios de Biden, Harris pronunció un discurso desde el Ellipse en Washington en el que prometió que sería una presidenta que uniría al país.

“Me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses”, dijo Harris, quien es la vicepresidenta de Biden.

Los republicanos no tardaron en destacar el comentario de Biden. Durante su mitin en Allentown, Pensilvania, Trump llamó al senador de Florida, Marco Rubio, para relatar lo sucedido.

“Hace unos momentos, Joe Biden afirmó que nuestros seguidores, nuestros patriotas, son basura”, dijo Rubio. “Está hablando de estadounidenses comunes que aman a su país”.